Crítica - 'A freira 2': sustos óbvios em filme fraco

A sinistra freira (possuída por um demônio conhecido como Valak), que foi introduzida no filme ‘Invocação do mal 2’ (‘Insidious 2’, 2016), é um personagem bastante interessante. E assustador. Contudo, nesta sequência, ‘A freira 2’ (‘The Nun II’), não apenas ela aparece pouco, como os sustos são escassos. O tipo (interpretado por Bonnie Aarons, que, recentemente, andou reclamando que não ganha nada pelo uso do personagem) deu tão certo, que ganhou filme próprio, em 2018. Naquele, descobríamos as origens do demônio, que vem da România.

O filme atual se passa em 1956, quatro anos após os fatos mostrados no anterior. Novamente, acompanhamos a irmã Irene (Taissa Farmiga), que vai para o interior da França, onde, parece, o demônio Valak andou dando sinais de que está presente, após matar um padre queimado na região. Irene é convocada pelo Vaticano para investigar, já que teve contato com Valak no filme anterior. Assim, em sua investigação, ela acaba parando num internato de moças, onde reencontra o zelador Maurice (Jonas Bloquet), um camarada gente boa que, no primeiro filme, salvou sua vida. Só que, desta vez, parece que Maurice é o corpo usado por Valak para atacar. Assim, temos muito pouco da realmente assustadora freira em cena, e uma subtrama chata que liga Maurice a uma professora do internato (Anna Popplewell, de ‘As crônicas de Nárnia’) e à filha desta, enquanto mortes aleatórias e gratuitas acontecem.

Desta vez, capricharam mais nos efeitos especiais do que no roteiro. A cena numa banca de jornais, na qual as revistas são folheadas aleatoriamente, até formar a figura da freira, é muito boa. Mas a trama (um tanto desconexa e que conclui na correria) culmina num final que parece de filme de super-herói, cheia de explosões e com frases de efeito, com direito até a um bode demoníaco atacando na paralela.

O melhor mesmo é rever ‘Invocação do mal 2’, que será a próxima parada de Valak, de acordo com a ceninha final. O casal Warren é muito mais bacana.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.