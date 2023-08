Festival de Veneza terá o filme brasileiro ‘Sem coração’ na mostra Orizzonti

“Sem coração”, de Nara Normande e Tião, é uma coprodução Brasil / França / Itália produzida por Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça Filho (Cinemascópio), Justin Pechberty, Damien Megherbi, Nadia Trevisan e Alberto Fasulo.

Filme conta a história de um adolescente urbano que vai passar as férias em uma vila de pescadores e conhece e se apaixona por uma garota apelidada de “Sem Coração”.

Os diretores conversaram com o Jornal do Brasil sobre o filme, a importância da seleção para Veneza, a receptividade que esperam e novos projetos.

JORNAL DO BRASIL - Qual o significado e importância de “Sem Coração” ter sido selecionado para o festival de Veneza, um dos eventos cinematográficos mais importantes do mundo?

TIÃO - Ficamos muito felizes em estrear “Sem coração” em um lugar como Veneza, um dos maiores festivais do mundo que já passou tantos filmes que a gente gosta. Foram 5 ou 6 anos de trabalho desde os primeiros tratamentos de roteiro com Nara, e desenvolvendo o projeto com Emilie, e estamos animados em poder finalmente mostrar em um lugar tão especial.



Conforme dito por Nara em entrevistas, “Sem Coração” é inspirado em memórias de sua infância e adolescência, na época em que viveu no litoral alagoano. Poderiam falar um pouco mais sobre isso?

NARA - O filme segue a jornada da Tamara, inspirada nas minhas experiências crescendo em Guaxuma, praia do litoral norte de Maceió. Filmamos na casa em que passei a infância e nas praias que cresci. Assim como eu na minha adolescência, Tamara está descobrindo sua orientação sexual. Venho de uma família de classe média, assim com a protagonista, e vivi uma infância livre na praia, repleta de amigos de diferentes classes sociais. Esses amigos e suas diversas camadas de complexidade inspiraram algumas das personagens do longa-metragem.



Além dos italianos, o público do festival é bem universal, vindo das mais diferenciadas culturas. Qual a expectativa para o contato do filme com esses espectadores?

NARA - Vai ser bem interessante ter diferentes perspectivas sobre o filme logo na estreia. Realizadoras e realizadores que admiro estarão por lá, assim como boa parte da imprensa internacional. Estou muito curiosa pra saber como o filme vai ser recebido.



Já há algum novo projeto em mente? Se sim, poderiam adiantar alguma coisa sobre ele?

TIÃO - Sim, tenho alguns projetos que são bem diferentes entre si, mas depois de alguns anos de muito trabalho preparando “Sem Coração”, agora é a hora de desfrutar esses primeiros momentos de contato do filme com um público maior.

NARA - Estou na fase de desenvolvimento/ captação do meu próximo longa-metragem, e primeiro na direção solo, chamado “Terra nua”, uma ficção com alguns elementos fantásticos.