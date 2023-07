Crítica - ‘A noite do dia 12’: uma investigação policial frustrada, mas que expõe vários problemas

Conhecido por fazer mais comédias do que dramas, o cineasta Dominik Moll muda de rumo com ‘A noite do dia 12’ (‘La nuit du 12’, 2022), que mostra uma investigação policial e o que ela causa no investigador, que está tentando desvendar um caso misterioso: o do brutal assassinato de uma moça, numa cidadezinha dos alpes franceses. Yohan (Bastien Bouillon) é um detetive de polícia intrigado pela morte da jovem (que, do nada, foi queimada viva por uma pessoa misteriosa), e o que começa como uma investigação de assassinato se torna um caso que vira obsessão. Há vários suspeitos e muitas dúvidas. No processo, ele descobre casos envolvendo agressão masculina, relacionamentos doentios, tipos bizarros e a vida sexual da vítima.

Em certos momentos, a investigação e o clima da fria cidadezinha nos faz lembrar da cult série de TV ‘Twin Peaks’, de David Lynch, onde todos podem ser suspeitos pela morte da jovem, e de como ela própria não era nenhuma santa. O final inconclusivo deixa a resposta por conta do espectador, que investiga junto com os policiais. Em meio a tantos personagens masculinos, entre policiais e suspeitos, algumas figuras femininas fortes estão em cena. Como a juíza que reabre o caso, três anos após ele ter acontecido, e uma policial novata que sofre preconceito não apenas por ser mulher, mas por ser filha de imigrantes.

O filme ganhou seis prêmios Cesar (dos 10 a que concorreu), o principal do cinema francês, no ano passado. Entre eles: Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator Coadjuvante (para Bouli Lanners, que faz Marceau, parceiro de investigação de Yohan), além de receber outras quatro indicações. O diretor partiu do livro da francesa Pauline Guéna, que acompanhou por um ano uma equipe de polícia em Versalhes -- que investiga crimes diversos --, mas optou por adaptar para o filme apenas um dos casos, que aconteceu em 2016, em Paris. Existem inúmeros casos sem solução, anualmente, na França, este é apenas mais um.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.