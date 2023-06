‘Olhar de Cinema’, Festival Internacional de Curitiba, começa quarta (14) e exibirá 87 filmes

“Casa Izabel”, de Gil Baroni, que nos envolve em uma trama de suspense e tensão crescentes, é o filme de abertura do evento. Nascido em Guarapuava (PR), Baroni realizou vários curtas-metragens e estreou no longa-metragem “Alice Junior”, que integrou a programação do Festival de Berlim em 2020.

A equipe de “Casa Izabel” reúne o escritor e roteirista Luiz Bertazzo e os atores Luís Melo, Jorge Neto, Laura Haddad, Luiz Carlos Pazello, Andrei Moscheto e Zeca Cenovicz.

Nesta edição, o Festival está inaugurando a Mostra de Longas-Metragens Brasileiros, com seis filmes em competição que inclui prêmios para direção, atriz, ator e roteiro, entre outras categorias. E uma Competitiva Internacional com seis títulos contemporâneos, que inclui filmes europeus, asiático, africano e o latino-americano da Colômbia, “Anhell69”, de Theo Montoya.

Outra mostra importante do festival – “Exibições Especiais” – tem como destaque o documentário “A invenção do outro”, de Bruno Jorge, vencedor do Festival de Brasília, ano passado. O filme segue o ambientalista Bruno Pereira, que foi assassinado no Vale do Javari ao lado do jornalista britânico Dom Phillips. Vale também mencionar “O acidente”, de Bruno Carboni, “Caixa preta”, de Saskia e Bernardo Oliveira, e o aclamado “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente.

Na mostra “Olhares Clássicos”, um dos principais títulos é “A rainha diaba”, de Antônio Carlos Fontoura, que será exibido em cópia restaurada em 4K.

“Agressor”, da cineasta estadunidense Jennifer Reeder, encerrará o festival. O filme segue Jonny (Kiah McKirnan), que é mandada pelo pai à casa da tia, onde muitas jovens estão desaparecendo de forma misteriosa.



PROGRAMAÇÃO

Mostra de Longas-Metragens Brasileiros

. “Zé”, de Rafael Conde

. “O estranho”, de Flora Dias e Juruna Mallo

. “Neirud”, de Fernanda Faya

. “O policial e a pastora”, Alice Riff

. “Quando eu me encontrar”, de Amanda Pontes e Micheline Helena

. “Toda noite estarei lá”, de Suellem Vasconcelos e Tati Franklin.

Mostra Mirada Paranaense

. “Fale comigo verão: O diário de um cineasta amador”, de Evandro Scorsin (longa)

. “Solange”, de Nathália Tereza e Tomás Osten (longa)

. “Blackout”, de Rodrigo Grota (curta)

. “A trilha sonora de um bairro”, de Betinho Celanex e Danilo Custódio (curta)

. “Menininha”, de Débora Zanatta (curta)

. “Pés que sangram”, de Roberta Takamatsu (curta)

. “Midríase”, de Eduardo Monteiro (curta)

. “Pixo na cidade modelo”, de Willian Germano (curta)

. “Sereia”, de Estevan de la Fuente (curta)

. “Só por hoje”, de Stillo Eustachio, Dionwill e Jessica Candall (curta)

Mostra Exibições Especiais

. “A invenção do outro”, de Bruno Jorge

. “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente

. “O acidente”, de Bruno Carboni

. “Caixa preta”, de Saskia e Bernardo Oliveira

. “Lá nas matas tem”, de Pedro Aspahan e César Guimarães

. “O muro dos mortos”, de Eugène Green (França)

. “Notas para uma película”, de Ignácio Agüero (Chile)

Mostra Competitiva Internacional

. “A migração silenciosa”, de Marlene Choi (Dinamarca)

. “Anhell69”, de Theo Montoya (Colômbia)

. “Disco boy”, de Giacomo Abruzzese (França)

. “Lembranças de todas noites”, de Yui Kiyohara (Japão)

. “Lugar seguro”, de Juraj Lerotic (Croácia)

. “No cemitério do cinema”, de Thierno Souleymane Diallo (Senegal)



Mostra Novos Olhares

. “O mel é mais doce que o sangue”, de André Guerreiro Lopes (Brasil)

. “A portas fechadas”, de João Pedro Bin (Brasil)

. “Desvio de Noche”, de Paul Chotel e Ariane Falardeau (Canadá)

. “Mudos testemunhos”, de Jerónimo e Luís Ospina (Colômbia)

. “Notas do Eremoceno”, de Vera Cákacanyová (Eslováquia)

. “A vida e as estranhas e surpreendentes sventuras de Robson Cruzoé, que viveu 28 anos sozinho em ilha e disse que era dele”, de Benjamin Deboosere (Bélgica)



Mostra Brasileira de Curtas-Metragens

. “Virtual Gênesis”, de Arthur B. Senra

. “Ramal”, de Higor Guimarães

. “O mar também é seu”, de Michelle Coelho

. “Apocalypse repentino”, de Pedro Henrique

. “As inesquecíveis”, de Rafaelly la Conga Rosa

. “Cemitério verde”, de Maurício Chades

. “Kanau’Kyba”, de Gustavo Cacoco

. “Thue Pihi Kuuwi – Uma mulher pensando”, de Ainda Harika, Edmar Tokorino Yanomami e Rosane Yariana



Mostra Internacional de Curtas-Metragens

. “Um caroço de abacate”, de Ary Zara (Portugal)

. “Maria Schneider, 1983”, de Elisabeth Subrin (EUA)

. “Mecânica dos fluidos”, de Hala Hernandez (Espanha)

. “Paralelo 45”, de Lawrence Abu Hamdam (Inglaterra)

. “A moça”, de Fardin Ansari (Irã)

. “Fuga de visão”, de Zuqiang Peng (China)

. “Humano não-humano”, de Nathan Castay (Bélgica)

. “Pele de mãe”, de Leah Jonston (Canadá)

. “Uma espécie de testamento” , de Vuillermin Stephen (França)



Mostra Pequenos Olhares

. “Fabulosos João e Maria”, de Arnaldo Galvão (longa-metragem, 101 minutos)

. Curtas brasileiros e estrangeiros: “A menina e o mar”, “A pedra mágica”, “Coelhitos e Gamazitas”, “De miau a pior”, “Diafragma”, “Jussara”, “Shackle”, “Teo, o menino azul”



Mostra Foco – Documentários do Québec

. “Bestiário”, de Denis Côté

. “Kassinu”, de Uapukun Mestokosho

. “Cantos guturais em Kangirsuk”, de Eva Kaukai e Manon Chamberlain

. “L.A. tea time”, de Sophie Bedard

. “Virus”, de Réal Junior

. “Conceda-me sua confiança”, de Isabelle Kanapél

. “Novembro”, de Iphigénie Marcoux-Fortier e Karine van Ameringeni

. “O innu do futuro”, de Stéphane Neptoni

. “Perdi minha mãe”, de Denys Desjardins

. “Xalko”, de Hind Benchekrkroun e Sami Mermerl



Mostra Olhares Clássicos

. “Salomé”, de Bryant e Nazimova (EUA, 1923)

. “No calor da noite”, de Norman Jewison (EUA, 1967).

. “Jeanne Dielman”, de Chantal Akerman (Bélgica, 1975)

. “A rainha diaba”, de Antônio Carlos da Fontoura (Brasil, 1975)

. “Cria cuervos”, de Carlos Saura (Espanha, 1976)

. “En Rachâchant”, da dupla Straub & Huillet (França, 1982)

. “A paixão da lembrança”, de Maureen Blackwood e Isaac Julien (Inglaterra, 1986),



Mostra Olhar Retrospectivo

. “Ralo acima” (1975, 14 minutos)

. “Calafrios” (1976, 87′)

. “Videodrome: A síndrome do vídeo” (1983 – 87′)

. “A mosca” (1986)

. “Gêmeos: Mórbida semelhança” (1988)

. “Crash: Estranhos prazeres” (1996)

. “eXistenZ” (1999)