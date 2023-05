Crítica - ‘Guardiões da Galáxia, volume 3’: um desfecho decepcionante para uma ótima série

Esperei com muita expectativa o terceiro (e último?) filme com os “Guardiões da Galáxia”, de James Gunn. O primeiro foi uma maravilha: feito no capricho, sem pressa, com um grupo de heróis pouco conhecidos do universo Marvel. Deu tudo certo (inclusive sua magnífica trilha sonora com pop e rock dos anos 70). O segundo, se não foi tão bom, pelo menos manteve o clima do original. Já o terceiro, que estreou mundialmente neste mês, tinha tudo para ser maravilhoso.

Mas, infelizmente, não é. Se não é um desastre, é extremamente desigual, com um roteiro cheio de furos. É um filme com ação ininterrupta, muitas vezes incoerente, e com piadas sem graça. Tudo o que não foi anteriormente. E essa, talvez, seja a verdadeira falha fatal de "GG, Vol. 3". Os dois primeiros filmes de Gunn pareciam diferentes. Eles se destacavam do resto e tinham sua própria (e única) personalidade. Mas "Vol. 3" soa a mais do mesmo. Não sei se porque Gunn esteja muito ocupado, ultimamente. Mas parece que a magia desapareceu. Qualquer que seja a mistura que o cineasta fez, para tornar os dois primeiros filmes do grupo desajustado memoráveis, sumiu completamente, desta vez.

A melhor coisa do filme são os flashbacks, que explicam a origem de Rocket Raccoon (voz de Bradley Cooper). E os cenários do lugar onde se passa a primeira metade, com aquele look sci-fi retrô, de filmes como ‘Barbarella’. Fora isso, ele foi totalmente 'infantilizado’, com crianças, bichinhos falantes e dancinhas. Tem até um personagem, Warlock (Will Poulter), que surge do nada, e nada acrescenta. Até a trilha perdeu um pouco do encanto, por trazer músicas mais atuais e bastante conhecidas (embora boas). Apesar de tudo, vai fazer um tremendo sucesso. Mas a gang (Quill, Drax, Groot, Gamora, Nebula, Mantis e Rocket) merecia uma despedida melhor.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.