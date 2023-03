Crítica: ‘A garota radiante': Otimismo em meio ao nazismo

Conhecida por filmes como ‘Amar, beber e cantar”, ‘Mademoiselle Chambon’ e ‘Quando Margot encontra Margot’, a atriz francesa Sandrine Kiberlain estreia no roteiro e direção com ‘A garota radiante’ (‘Une jeune fille que va bien’, 2021), que teve a sua première na Semana da Crítica do Festival de Cannes de 2021. No Brasil, o longa estreia nesta semana, em circuito nacional de salas de arte.

A tal ‘garota radiante’ do título é Irène (Rebecca Marder, linda), uma jovem judia de 19 anos que sonha em se tornar atriz em um cenário delicado: o verão de 1942, quando a França está ocupada por nazistas. A protagonista está descobrindo o mundo, o amor, o prazer de viver. Ambiciona uma trajetória artística, mas talvez não possa realizar seus sonhos. O filme se passa entre ensaios de uma peça e a ocupação.

Kiberlain conta que assumiu o posto de diretora pelo desejo de se expressar de uma maneira diferente do que já fazia. “Eu também esperei até encontrar o argumento certo. Com esse projeto, pude contar a história de uma jovem mulher e capturar um momento histórico de uma forma muito pessoal".

Como base para o roteiro, ela pensou na vida de seus avós no ano de 1942, momento em que se passa o filme. "Todos queriam, como a personagem, se tornar atores, e como ela também eram judeus. No processo, muito da minha vida pessoal acabou se tornando uma referência, embora eu não use os seus nomes".

Rebecca Marder foi descoberta por Kiberlain no teatro, e encontrou nela a mistura entre humor e seriedade que julgou perfeita para a personagem. “Ela tem um rosto marcante que me lembra muito atrizes como Ingrid Bergman e Nastassja Kinski". De fato, lembra.

Apesar do clima pesado à sua volta, ‘A garota radiante’ é um raro filme que aborda o tema do nazismo sem os cenários deprimentes de sempre. Há um certo otimismo, apesar do final trágico.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.