Uma premiação sem muitas surpresas; com Comitê de Gestão de Crises

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesse domingo (12) os premiados com o Oscar 2023.

A 95ª edição aconteceu no tradicional Dolby Theatre em Hollywood e teve por anfitrião Jimmy Kimmel, apresentador em 2017 e 2018, que voltou a comandar a premiação.

Como já era esperado, “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” foi o grande vencedor. Além de filme, ganhou nas principais categorias: Direção: Daniel Kwan e Daniel Scheinert; Atriz: Michelle Yeoh; Ator coadjuvante: Ke Huy Quan; Atriz coadjuvante: Jamie Lee Curtis

O filme já premiadíssimo traz a história de uma imigrante asiática.

Michelle dedicou o prêmio à sua mãe. “sem mães, não haveria super-heróis no mundo”, declarou. E também dedicou “a todas as pessoas cujos sonhos ousam ser grandes.

Os diretores, por sua vez, agradeceram aos demais concorrentes e à equipe do filme.

“Aos nossos colegas nomeados, vocês são nossos heróis. Dedicamos este prêmio às nossas mães e a todas as mães do mundo. E também agradeço a todos que trabalharam em nosso filme”, disse Sheinert complementado por Kwan.

“Somos todos produtos do nosso contexto e descendentes de algum lugar. Há grandiosidade em cada pessoa, não importa onde ela esteja”, ressaltou.

Brendan Fraser, que também era um dos favoritos, levou melhor ator por “A Baleia”, de Darren Aronofsky.

“Então, é assim que é o Multiverso. Agradeço à Academia por esta honra. Sou grato ao Darren por me ajudar a dar vida ao personagem. Apenas as baleias podem nadar nas profundezas do talento de Hong Chau. Fazer o filme foi um pouco como um mergulho no fundo do oceano e nada disso seria possível sem minha família e todos que me apoiaram”, destacou.

Outro favorito “Nada de novo no front”, de Edward Berger venceu em quatro categorias: Filme Internacional, Direção de Arte, Fotografia e Trilha Sonora Original. O brasileiro Daniel Dreifuss é um dos produtores.

O Oscar de melhor montagem foi para Paul Rogers por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”.

A melhor animação, muito merecidamente, foi conquistada por “Pinóquio” de Guillermo del Toro.

Steven Spielberg que concorria a sete estatuetas com seu filme autobiográfico “Os Fabelmans” não ganhou nenhuma.



Oscar mantém o título de ser um dos prêmios mais cobiçados do cinema

A Academia decidiu não repetir a medida tomada no ano passado de anunciar alguns filmes previamente por meio de clipes. O fato, que teve o objetivo de encurtar a cerimônia, não foi bem recebido por premiados e cinéfilos e nesta edição todos os concorrentes foram exibidos ao vivo.

Pela primeira vez, foi criado um Comitê de Gestão de Crises com o objetivo de uma resposta rápida no caso de algum contratempo. A criação foi motivada pelo episódio deprimente da última edição quando Will Smith invadiu o palco e estapeou o apresentador Chris Rock no rosto, após ele ter feito uma piada com a atriz Jada Pinkett Smith, mulher do ator.

Mais uma vez, os comentários sobre a pouca representatividade de pessoas não brancas e questões de gênero voltaram à pauta. No primeiro caso, não foi bem recebida a ausência nas indicações ao Oscar de melhor atriz de Viola Davis, por “A mulher rei” e Danielle Deadwyler por “Till – a busca por justiça”. Na questão de gênero, para muitos, Celia Rowlson-Hall, diretora de “Aftersun” poderia ter sido indicada.

Embora críticas e polêmicas, o Oscar não perde o título de ser um dos troféus mais desejados da história do cinema e cuja premiação mobiliza multidões ao redor do mundo.

Brasil

A presença nacional na competição deste ano tinha Wagner Moura como uma das vozes da versão em inglês de “Gato de Botas 2: o último pedido”, na disputa de melhor animação. E, como dito acima, do brasileiro Daniel Dreifuss como um dos produtores de “Nada de novo no front”.



RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PREMIADOS



Melhor filme

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Melhor Direção

Daniel Scheinert, Daniel Kwan, por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Melhor ator

Brendan Fraser, por “A Baleia”

Melhor Atriz

Michelle Yeoh, por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”.

Melhor ator coadjuvante

Ke Huy Quan, por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Melhor atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Melhor Roteiro original

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

Melhor Roteiro adaptado

“Entre mulheres”, de Sarah Polley

Melhor filme internacional

“Nada de novo no front”, de Edward Berger (Alemanha)

Melhor animação em longa-metragem

“Pinóquio”, de Guillermo del Toro

Melhor documentário em longa-metragem

“Navalny”, de Daniel Roher

Melhor fotografia

James Friend por “Nada de novo no front”

Melhor cabelo e maquiagem

“A Baleia”, de Darren Aronofsky

Melhor figurino

Ruth E. Carter, por “Pantera negra: Wakanda para sempre”

Melhor trilha sonora original

“Nada de novo no front”, de Edward Berger

Melhores efeitos visuais

“Avatar: o caminho da água”, de James Cameron

Melhor canção original

“Naatu Naatu (de RRR)

Melhor som

“Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski

Melhor montagem

Paul Rogers por “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”