Campanha bolsonarista contra filme de Lázaro Ramos tem efeito contrário

Os seguidores do presidente Jair Bolsonaro continuam sua tentativa de boicotar o filme "Ó Pai, ó 2", protagonizado por Lázaro Ramos. A hashtag #BoicoteLazaroRamos voltou a ser destacada no último sábado (18) no Twitter, ressurgindo duas semanas após seu surgimento inicial. A razão por trás desse boicote é simples: o ator expressou apoio à candidatura de Lula.

Ainda que a campanha bolsonarista tivesse recebido poucas adesões, ela teve um efeito contrário, contribuindo para a divulgação do filme. Antes dessa iniciativa, havia pouca conversa sobre o lançamento nas redes sociais. Graças aos radicais, o filme se tornou uma causa e, de acordo com Lázaro Ramos, teve seu circuito ampliado em Salvador, onde todos os ingressos para a pré-estreia foram esgotados. O ator compartilhou: "Em Salvador, inicialmente seriam reservadas 5 salas para os convidados da pré-estreia de 'Ó Paí, ó 2'. Devido aos pedidos do público, abriu-se uma sessão paga às 18h30. Ingressos esgotados em meia hora. Abriu-se mais uma sessão às 14h, ingressos esgotados em 15 minutos. No final, tivemos uma bela pré-estreia de 'Ó paí, ó 2'. Ao invés de estrear em 23 de novembro, o filme já está em cartaz no cinema Glauber Rocha desde este sábado", continuou o ator

Ele agradeceu à população de Salvador, destacando que o filme só aconteceu por causa do apoio e dos pedidos da comunidade. O perfil Africanize também testemunhou o "sucesso em Salvador", com nove salas lotadas antes da estreia no restante do país.

Esta não é a primeira vez que seguidores de Bolsonaro tentam boicotar um filme. Anteriormente, eles se empenharam em um boicote contra "Marighella", de Wagner Moura, que acabou se tornando a maior bilheteria brasileira de 2021. Também protestaram contra "Medida Provisória", dirigido por Lázaro Ramos, que se tornou outro sucesso de público, sendo a quarta maior bilheteria nacional do ano passado. Lázaro Ramos e Wagner Moura foram alvo dessas tentativas de boicote, mesmo diante do apoio de grande parte da classe artística ao petista durante as últimas eleições.

Quanto ao filme "Ó paí, ó 2", é uma sequência da comédia de sucesso de 2007, que gerou uma série indicada ao Emmy Internacional em 2009. A história se passa 15 anos após o original, centrando-se em Roque, interpretado por Lázaro Ramos, que está prestes a lançar sua primeira música e acredita que alcançará a fama como cantor. No entanto, quando Neuzão, personagem de Tania Toko, perde seu bar, causando comoção, Roque se une à turma do Pelourinho em um plano para salvar o local, preparando-se para a Festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano, que atrai multidões em Salvador.

O elenco inclui Dira Paes, Luciana Souza, Érico Brás e Valdineia Soriano, e a direção agora é de Viviane Ferreira, que também coescreveu o roteiro com vários colaboradores. (com informações do Pipoca Moderna)