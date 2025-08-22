Dia Nacional do Folclore, 22/8, ilumina o Catete

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular já recebeu a visita da ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas

Publicado em 22/08/2025 às 19:07

Alterado em 22/08/2025 às 19:07

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (no centro da foto), marca presença no CNFCP, ao lado do diretor Rafael Barros (atrás da ministra, de preto) Foto: Oscar Liberal/divulgação

Agosto é pleno de importância para a arte popular. Considerado o Mês do Patrimônio Histórico, data celebrada no último dia 17, contém também o Dia do Folclore, 22. Ambos convergem para uma oportunidade sempre interessante: visitar as novidades do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/IPHAN), no Catete.

Nos dias 23 e 30 de agosto, sempre às 15h, o CNFCP/Iphan promove novas edições da visita conversada à exposição de longa duração “Os objetos e suas narrativas”, desta vez integrando a programação especial do Mês do Patrimônio. As atividades contarão com a presença do palhaço, brincante e diretor teatral João Carlos Artigos, convidando o público a uma experiência única de leitura da cultura popular brasileira. A participação é gratuita mediante inscrição no Sympla. A exposição é formada por peças do acervo do Museu de Folclore Edison Carneiro, com mais de 17 mil peças.



Palhaço João Carlos Artigos guia o público através da exposição "Os objetos e suas narrativas", no Museu de Folclore Edison Carneiro Foto: divulgação

Além desse programão, tem também uma exposição incrível sobre a etnia indígena Maxakalí. Trata-se de "Hamxop tut xop - as maes das nossas coisas: artesanato em fibra de embaúba", formada por adornos, braceletes, brincos, bolsas e um panorama documental sobre os indígenas que habitam o Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A exposição integra o programa Sala do Artista Popular, que promove há mais de 40 anos exibições do trabalho de artesanato tradicional de todo o país.

Na Galeria Mestre Vitalino, outra mostra é um deleite para os visitantes. "Nóis morre, as coisas fica: artes populares no Brasil" é um panorama com obras que informam ao público a importância da Sala do Artista Popular ao longo de 40 anos. É uma forma de refletir sobre o próprio campo da arte popular, também de forma lúdica, e proporciona uma visão do país sob outro prisma. São objetos, fotografias, sons e vídeos que documentam um pouco da história pelo viés de quem põe o talento a serviço da cultura popular.

Serviço: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – (CNFCP/Iphan) – Rua do Catete, 179. Catete – RJ | Telefone: 21 3032-6052. Site: www.cnfcp.gov.br. O CNFCP funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 11h às 17h. Em frente à saída do Metrô – Estação Catete.