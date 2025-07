LIVRO - 'Ney Matogrosso: O bicho do mato', uma biografia infantil, terá pré-venda a partir dessa sexta

Publicado em 31/07/2025 às 12:24

Alterado em 31/07/2025 às 12:27

No dia em que Ney Matogrosso completa 84 anos e no ano em que celebra seus 50 anos de carreira, a trajetória do artista ganha uma versão especial para o público infantil: o livro "Ney Matogrosso: O bicho do mato", escrito por Chris Fuscaldo e Camilo Solano e ilustrado por Isabela Sultani.

Primeira publicação infantil da Garota FM Books, a obra marca o lançamento do selo Garotinha FM Books, voltado para crianças e adolescentes. A partir de 1º de agosto, os leitores podem garantir seu exemplar na pré-venda através do site oficial da editora e no site da Livraria da Travessa. O lançamento físico do livro será realizado no final do mês de agosto.

Com narrativa lúdica e ilustrações vibrantes, "Ney Matogrosso: O bicho do mato" conta a história do menino que cresceu entre árvores, frutas e animais, descobrindo o poder de sua voz e transformando seu jeito único em uma das trajetórias mais marcantes da música brasileira.

A obra literária surge em um momento de renovado interesse pela história de Ney, com o lançamento da cinebiografia "Homem com H", dirigida por Esmir Filho (2025), do livro "Ney Matogrosso: A biografia", de Julio Maria (2021), de exposições como a do MIS-SP (2025), que destacam sua ousadia e influência na música e na cultura LGBTQIAPN+ do país.

"Ney Matogrosso é bicho do mato desde pequenininho. Criado entre a natureza, seu jeito estranho foi o que o tornou um dos maiores artistas do país", introduz a sinopse. O livro convida as crianças a conhecerem a vida e o legado do cantor, celebrando sua genialidade e contribuição ímpar para a cultura brasileira.

Os autores e a ilustradora

Chris Fuscaldo é pesquisadora musical, jornalista e biógrafa, com passagem por veículos como "O Globo", "Extra", "Rolling Stone" e MTV. Mestre e doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio, é autora de livros como "Discobiografia legionária", "Viver é melhor que sonhar" (sobre Belchior) e "Refazenda" (sobre Gilberto Gil). Fundadora da Garota FM Books, dedica-se a projetos que unem música, literatura e memória.

Camilo Solano é cantor, compositor e quadrinista, conhecido por obras como "Semilunar" (finalista do Jabuti 2018) e "Solzinho", elogiado por Emicida. Seu trabalho transita entre o cotidiano e o poético, explorando narrativas em múltiplas linguagens.

Isabela Sultani é diretora criativa, ilustradora e artista visual, com trabalhos que destacam a cultura brasileira em cores e humor. Já colaborou com nomes como Ney Matogrosso, Zeca Baleiro e Roberto Menescal, além de criar livros infantis, animações e exposições.

A editora

A Garota FM Books é uma editora de publicações voltadas para o mercado da música criada em 2018, durante a produção do "Discobiografia Mutante: Álbuns que revolucionaram a MPB", de Chris Fuscaldo. Depois dele, vieram: "Jimmy Page no Brasil" (2020), de Leandro Souto Maior; "Renato, o Russo" (2021), de Julliany Mucury; "1979 - O ano que ressignificou a MPB" (2022), organizado por Célio Albuquerque, com 104 autores; "Cantadas - Ensaios sobre 35 grandes vozes de mulheres da música brasileira" (2022), de Mauro Ferreira; "O produtor da Tropicália - Manoel Barenbein e os Álbuns de um movimento revolucionário" (2022), de Renato Vieira; "De tudo se faz canção - 50 anos do Clube da Esquina" (2022), organizado por Márcio Borges e Chris Fuscaldo; "Mela cueca - As canções de amor que o mundo esqueceu" (2023), do DJ Zé Pedro; "A todo vapor - O tropicalismo segundo Gal Costa" (2023), de Taissa Maia; "Paul McCartney no Brasil" (2024), de Leandro Souto Maior; reedições de "Discobiografia Mutante" (2024), de Chris Fuscaldo e "Rita Lee Mora Ao Lado - Uma Biografia Alucinada da Rainha do Rock" (2024), de Henrique Bartsch; "It's A Long Way - O exílio em Caetano Veloso" (2024), de Márcia Fráguas; e "Quando vem da alma de nossa gente - Sambas da Praça Onze" (2025), de Beatriz Coelho Silva (Totó).

Ney Matogrosso: O bicho do mato / Selo Garotinha FM Books / Chris Fuscaldo, Camilo Solano e Isabela Sultani / 24 páginas, 20cmx20cm / R$ 50.

Pré-venda a partir de 01/08