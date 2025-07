Berço da Inconfidência, Ouro Preto tem lançamento de filme sobre a Reforma Agrária

Publicado em 15/07/2025 às 19:14

Alterado em 15/07/2025 às 19:14

A convite do prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, e do diretor do Museu da Inconfidência, Alex Calheiros, o produtor executivo do documentário “Terra Revolta-João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária” (dirigido por Bárbara Goulart e Caio Bortolotti), Henrique Pinheiro, vai participar do lançamento que acontece nesta terça (15), na Sala Joaquim Pedro de Andrade, na histórica cidade mineira.



Filho de João Pinheiro Neto, Henrique Pinheiro é, também, o narrador do filme sobre seu pai e a Reforma Agrária que seria implantada no governo de João Goulart, mas foi atropelada pelo golpe militar de 1964 que depós o presidente Jango.



No longa-metragem, Henrique e outros entrevistados também lembram da amizade de João Pinheiro Neto com o ex-presidente Juscelino Kubitschek (além da amizade com Jango).



Sobrinho de Israel Pinheiro, João Pinheiro Neto conheceu JK por intermédio de seu tio e trabalhou com o ex-presidente e criador de Brasília, como assessor e secretário particular, entre 1951 e 1960.