8 obras nacionais para conhecer na Bienal do Livro Rio

Publicado em 14/06/2025 às 06:09

Alterado em 14/06/2025 às 18:10

A lista abaixo reúne oito sugestões de publicações nacionais que estarão na Bienal do Livro do Rio 2025. Além da possibilidade de novas histórias, muitos dos escritores estarão no evento para sessão de autógrafos e bate-papo. Confira!

'Quando caem as cinzas', de Carlos Augusto Galvão

Nascido no Pará, Carlos Galvão utiliza a literatura para celebrar a história, a cultura e as pessoas de sua região. Independentemente do gênero literário, ele traça um panorama complexo das relações sociopolíticas do estado à medida que constrói personagens envolventes. É o caso do lançamento de "Quando caem as cinzas", que narra a história de Benedito. Órfão depois de um incêndio suspeito, forma-se em medicina na Universidade do Pará, busca crescimento profissional e mantém-se distante das turbulências da ditadura militar, mas quando se estabelece em Marabá, percebe que nada é como aparenta ser. Publicação pode ser encontrada no estande da Appris Editora (Localização T13, pavilhão 4)

'Por dinheiro e poder', de Milena Mitkova Mincheva

Nesta obra, a autora constrói um romance policial com reviravoltas, dilemas morais, crimes, chantagens e perseguições. O protagonista é Maksim, que vem ao Brasil para trabalhar como guia turístico em Natal, no Rio Grande do Norte, mas se vê envolvido em uma complexa rede de tráfico internacional de drogas. Entre conexões da América do Sul à Europa Oriental, o personagem principal questiona seu próprio papel no esquema ilegal, ao perceber conexões com o grande chefe do grupo. Livro está exposto no estande da Ipê das Letras (Localização Z13, pavilhão 4).

'O amor de Pedro e Inês e outras peças incríveis para jovens', de Rodrigo Rangel

Professor de teatro, ator e escritor, Rodrigo Rangel discute sobre temas atuais da juventude brasileira neste lançamento. Nos quatro textos, ele atravessa o bullying, a saúde mental, as redes sociais e os impactos da violência urbana no cotidiano dos adolescentes. A obra foi inspirada em peças que o autor produziu com alunos da escola pública do Rio de Janeiro, com objetivo de refletir sobre os desafios urgentes dos estudantes à medida que traça paralelos com obras clássicas. Livro está exposto no estande da Ipê das Letras (Localização Z13, pavilhão 4).

'Vamos conversar?', de Eunice Maciel

Neste livro, Eunice Maciel reúne uma série de contos que mostram como a mediação de conflitos pode auxiliar as pessoas a encontrar um caminho possível de compreensão por meio do diálogo. E, para quem quer saber mais sobre o tema, a autora estará em uma mesa-redonda ao lado das autoras Nanda França e Analu Leitem neste domingo (15), às 12 horas, na Areninha do Espaço Escreva Garota (Estande Z2/Z3, no Pavilhão 4). Dois dias depois, dia 17, às 15h, ela também estará no estande para uma sessão de autógrafos.

'Travessia', de Regina Peron

Com versos inspirados em músicas, elementos naturais e sonhos, Regina Peron elabora textos sensíveis que dialogam sobre descobertas, alegrias, fantasias, amores e outras emoções comuns da experiência de estar viva em Travessia. Os poemas, escritos durante um período de dor e isolamento da autora, atravessam momentos difíceis em busca de identificação, leveza e cura. O livro contará com evento de lançamento e sessão de autógrafos no dia 20/06, às 16h30, no estande da Editora Appris (localização T-13, pavilhão 4).

'Que será, será', de Thiago Prado

Com textos curtos, a publicação mescla os formatos de poemas, cartas e frases para retratar experiências intensas. O sentimento de inadequação, o medo de falhar, as dificuldades dos relacionamentos, a beleza das amizades, a desesperança acerca do futuro, as inseguranças sobre a identidade e até a raiva de perder o ônibus na parada são alguns dos temas abordados em "Que será, será". Durante a Bienal do Livro, o autor fará um bate-papo sobre o livro no Espaço Leia Mais (Estande Z09, pavilhão 4), neste sábado (14), às 17h. Além disso, ele fará uma sessão de autógrafos junto com autores da coletânea Prêmio Brasiliê no estande da Editora Articule (Estande Z07, pavilhão 4), também neste sábado (14), às 11h, com o conto “A Escolha de Serafim”.

'Liderando pelo exemplo', de Michelle Wundervald Zanelatto

Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e mentora, Michelle Wundervald Zanelatto fará uma sessão de autógrafos do livro Liderando pelo exemplo neste sábado (14), às 13h30, no estande da Autografia Editora (localização Q01, pavilhão 4). A obra retrata a importância da liderança pelo exemplo como estratégia para a criação de equipes de alta performance. Como autora, ela também publicou “Mulheres que constroem”, que reforça o papel de líderes femininas no mercado brasileiro.

'Transformando empresas', de Antonina Buriti

A empreendedora Antonina Buriti marca presença na Bienal do Livro com o lançamento de "Transformando empresas: direito sistêmico na recuperação judicial de micro, pequenas e médias empresas". Nesta obra, a autora apresenta uma abordagem inovadora que integra direito empresarial e constelação sistêmica para abordar os fatores que influenciam no sucesso de um empreendimento em recuperação judicial. A publicação contará com sessão de autógrafos no sábado (21) às 17h30, no estande da Editora Autografia (Localização Q01, pavilhão 4).