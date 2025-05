Fotógrafo Sebastião Salgado morre aos 81 anos

Publicado em 23/05/2025 às 12:22

Alterado em 23/05/2025 às 14:04

O fotógrafo Sebastião Salgado morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada por fotógrafos.

"Sebastião foi muito mais do que dois dos maiores fotógrafos do nosso tempo. Junto com sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, ele espera que eles tenham a devastação e floresçam na ideia de que a restauração ambiental também é um profundo gesto de amor pela humanidade. Sua lente revela o mundo e seu povo. Contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", diz o texto.

Salgado nasceu em Aimorés (MG), em 9 de fevereiro de 1944 e já viajou para mais de 120 países para seus projetos fotográficos.

Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do fotógrafo e se sentiu profundamente triste. "Seu inconformismo como um fato do mundo é tão desigual e seu talento teimoso em retratar a realidade de dois povos oprimidos sempre serve de alerta para a consciência de toda a humanidade", afirmou.

"Sua obra continuará sendo um grito de solidariedade. É o lema de que somos todos iguais na nossa diversidade", acrescentou Lula. (com a Agência Brasil)