Mauá Blues leva música e sustentabilidade para a Serra da Mantiqueira

Publicado em 12/05/2025 às 21:29

Alterado em 12/05/2025 às 21:31

Após três edições de sucesso, o Mauá Blues se firma como um dos festivais mais charmosos de Blues do Brasil! Em 2025, o evento retorna à Serra da Mantiqueira, na encantadora região de Visconde de Mauá, mais precisamente no Vale Criativo, um complexo multicultural reconhecido pela força do seu trabalho com a população local, através do teatro e de outras artes.

Serão dois dias de programação intensa, reunindo atrações musicais do gênero, além de gastronomia, arte e natureza. O público poderá desfrutar de alguns dos melhores restaurantes da região, uma cervejaria artesanal local, um bar exclusivo de vinhos, drinks especiais e um espaço dedicado a expositores e artesãos locais. Tudo isso em um ambiente que valoriza o contato com a natureza. Para completar o clima do festival, o frio característico dessa época do ano adiciona um charme especial para curtir a música em meio às montanhas. O evento atrai um público composto por casais e famílias, turistas, frequentadores e moradores da região, amantes da música que buscam uma experiência de imersão na cultura e na paisagem deslumbrante de Visconde de Mauá.

Um diferencial do Mauá Blues é o compromisso ambiental, adotando práticas sustentáveis que minimizam o impacto do evento, como a redução máxima de lixo e a implementação de soluções ecológicas.

Atrações confirmadas

A edição de 2025 contará com nove atrações, nacionais e internacionais:hhh

• Samantha Antoinette and The Simi Brothers

• Gui Schwab

• B2 Regional

• Prado Brothers

• Belzeblues

• Baalbek Trio

• Daniel Bessa & The Blenders

• Buraco Blues e Guto Pinaud

• Beale Street

O Festival é Pet Friendly e conta com Espaço Kids. Crianças e menores de idade, só na presença de seus responsáveis legais.

Serviço: Endereço: Vale Criativo - Estrada Mauá-Maringá s/n, Maringá, / Itatiaia - RJ, 27580-000 / Sexta-feira, 06 de junho / Abertura dos portões: 18h / Quatro shows / Encerramento: 2h / Sábado, 07 de junho / Abertura dos portões: 17h / Cinco shows / Encerramento: 2h / Ingressos. Produção: Bessa Realizações e Vale Criativo.