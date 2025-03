CCBB apresenta 'A Canção é urgente: Vozes latinA-americanas'

Publicado em 21/03/2025 às 19:52

Inspirado no movimento “Nova Canção Latino-Americana”, que emergiu entre as décadas de 1960 e 1970 como forma de resistência à indústria cultural hegemônica e de valorização da diversidade étnico-cultural e do cancioneiro popular da América Latina, o projeto “A Canção É Urgente: Vozes LatinA-Americanas” está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro até domingo (23). E tudo gratuito.

A cantora e compositora Assucena recebe, em cada noite, artistas da nova cena da MPB: Catto, Ava Rocha e Josyara, respectivamente. Após a estreia no RJ, o projeto seguirá para Belo Horizonte, de 3 a 6 de abril, e para Brasília, em data a ser confirmada. O projeto conta com o patrocínio do Banco do Brasil e incluirá também um workshop gratuito sobre circulação musical latino-americana em cada uma das cidades em que será apresentado.



No mês em que são lembradas as lutas das mulheres por um mundo mais justo e igualitário, “A Canção É Urgente: Vozes LatinA-Americanas” apresenta releituras inéditas das obras de cantoras e compositoras que contribuíram para a renovação da música latino-americana e que foram fundamentais para consolidar o movimento como um marco na história da música deste continente. O nome do projeto foi pinçado da canção “La Canción es Urgente”, letra de Teresa Parodi que ficou conhecida na voz de Mercedes Sosa, e uma das que marcou profudamente o movimento.

Com arranjos e direção musical de Rafael Acerbi, serão homenageadas Mercedes Sosa (Argentina) – que completaria 90 anos agora em 2025 – Violeta Parra (Chile), Chavela Vargas (México), Amparo Ochoa (México), Soledad Bravo (Venezuela) e Chabuca Granda (Peru). O repertório incluirá, ainda, homenagens a Omara Portuondo (Cuba) e Susana Baca (Peru) que, embora não tenham integrado diretamente o movimento, são artistas fundamentais para o cancioneiro latino-americano e para a valorização da diversidade cultural de nossa região. Do Brasil, o projeto inclui homenagem à Elis Regina, artista que se conectou ao espírito do movimento tanto por meio da gravação de canções emblemáticas de Milton Nascimento neste contexto quanto por sua postura política de denúncia, tendo cantado temas latino-americanos como “Gracias a la vida”, de Violeta Parra.

O “Nova Canção Latino-Americana” foi um movimento cultural, artístico e político que emergiu na América Latina na segunda metade do século XX. Com raízes em tradições musicais folclóricas, foi marcado por sua forte conexão com as questões sociais, políticas e culturais da época, buscando denunciar as desigualdades, as opressões e as ditaduras militares que se instauravam em diversos países da região. Dentre as expressões nacionais que levaram à configuração do movimento latino-americano, destacam-se, por exemplo, a "Nueva Canción Chilena", o "Nuevo Cancionero Argentino" e a "Nueva Trova Cubana". No Brasil, muitos artistas dialogaram com seus ideais, sobretudo no contexto da Música Popular Brasileira (MPB), compartilhando raízes na valorização da cultura popular, na crítica social e no enfrentamento a regimes autoritários – e provocou união e comoção.

“Subir ao palco com artistas que admiro para reverenciar grandes nomes do movimento da Nova Canção Latino Americana é de uma honra e responsabilidade enormes. Será um mergulho nas cores tão diversas dessas Américas Latinas plurais em ritmos, melodias e conteúdos. É como passar uma borracha nas fronteiras nacionais e buscar o elo que nos conecta enquanto povo e resistência. Cantaremos nossas mátrias: Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Violeta Parra, Suzana Baca, Omara Portuondo, Elis e outras tantas. Feliz demais por ter a oportunidade desse mergulho”, conta Assucena.

Além dos shows, o projeto incluiu um workshop sobre circulação musical na América Latina, que aconteceu nessa quinta (20). Com entrada gratuita, um espaço de diálogo e aprendizado para artistas, produtores culturais e gestores que desejam explorar e fortalecer a circulação musical na América Latina.

“A Canção é Urgente: Vozes LatinA-Americanas” nasce da urgência de (re)pensar o presente e o futuro da América Latina. Neste sentido, propõe a criação de pontes entre artistas mulheres de diferentes gerações da música latino-americana, resgatando conexões ancestrais, memórias e tradições culturais diversas, e aproximando artistas e público brasileiros da riqueza cultural do continente. Além disso, ao trazer artistas que representam a diversidade de gêneros, sonoridades e estéticas da nova geração da MPB, o projeto também promove o encontro e a criação a partir das diferenças, reafirmando a música como um poderoso elo de unidade e emancipação para os povos latino-americanos.

A curadoria é de Valéria Graziano, da Entremundos Agência Cultural.

Mais informações em bb.com.br/cultura