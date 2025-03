Escritor e dramaturgo Dias Gomes será o homenageado da Flipelô 2025

Festa é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado

Publicado em 15/03/2025 às 09:46

Alterado em 15/03/2025 às 09:46

Dias Gomes (D) com Jorge Amado na Casa do Rio Vermelho, em Salvador, década de 1970 Foto: Acervo Fundação Casa de Jorge Amado/Divulgação

Por Elaine Patricia Cruz - O romancista, dramaturgo e autor de telenovelas Dias Gomes (1922-1999) será o homenageado deste ano na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). A festa ocorrerá entre os dias 6 e 10 de agosto, no Pelourinho, em Salvador.

Nascido na capital baiana, Dias Gomes começou a escrever ainda na adolescência. Com apenas 15 anos redigiu sua primeira peça teatral, A Comédia dos Moralistas, que ganhou o 1º lugar no Concurso do Serviço Nacional de Teatro em 1939. Três anos depois estreou no teatro profissional com a comédia Pé-de-cabra.

Um de seus textos mais famosos é O Pagador de Promessas (1960), que foi adaptado ao cinema por Anselmo Duarte, em 1962, tornando-se o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Ele também foi autor de vários sucessos na TV brasileira, escrevendo novelas como O bem-amado (1973), Saramandaia (1976) e Roque Santeiro (1985), que chegou a ser censurada pela ditadura militar.

Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Dias Gomes participou da produção da radiodramaturgia Grande Teatro, programa lançado no dia 7 de maio de 1955. A produção ia ao ar nas noites de sábado e começou com peças adaptadas pelo dramaturgo Dias Gomes. Em 1964, foi demitido da Rádio Nacional, da qual era diretor-artístico, por força do Ato Institucional nº 1. Era casado com Janete Emmer (Janete Clair), autora de telenovelas.

“Dias Gomes é um grande escritor baiano. Amigo de Jorge Amado, era sempre recebido na Casa do Rio Vermelho. Trocavam cartas, que hoje integram o acervo da Fundação Casa de Jorge Amado. E tinham uma conexão quanto aos temas abordados em suas obras como a intolerância religiosa, a exploração política e comercial da fé popular, o coronelismo político e o progresso descontrolado, assim como no uso do estilo literário realismo mágico”, disse Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô.

A Flipelô é o maior evento cultural literário da Bahia. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô teve a sua primeira edição em 2017 e é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado. A festa surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.