Dia da mulher: 5 autoras conhecidas por ‘enegrecer’ o feminismo no Brasil

Com o debate do pensamento feminista em evidência, é importante ressaltar autoras que ajudaram a pavimentar e aprofundar a discussão sobre a mulher negra brasileira

Publicado em 08/03/2025 às 17:04

Alterado em 08/03/2025 às 17:04

Por Verônica Serpa - Neste sábado (8), comemora-se o Dia Internacional da Mulher, data que simboliza a luta histórica das mulheres por direitos, equidade e respeito. O dia também intensifica os debates sobre os múltiplos contextos em que vivem as mulheres brasileiras, sobretudo, as negras.

Com o debate do pensamento feminista em evidência, é importante ressaltar o trabalho de intelectuais que ajudaram a pavimentar e aprofundar a discussão do mulherismo negro no Brasil, a partir de uma perspectiva interseccional e racial aplicada nas diversas expressões do machismo na sociedade.

Para compreender os contextos de hierarquia social presente nas relações de gênero e raça, a Alma Preta selecionou cinco personalidades negras que contribuíram para “enegrescer” o movimento feminista no país.

1. Lélia Gonzalez

Consagrada como pioneira do feminismo negro no Brasil, Lélia Gonzalez revolucionou o debate de raça e gênero ao evidenciar o racismo no movimento feminista hegemônico. Filósofa, antropóloga e professora, ela cunhou conceitos que valorizam a identidade e a resistência das mulheres negras na diáspora africana.

Entre suas obras tidas como clássicas estão Lugar de Negro (1982), Festas Populares no Brasil (1987) e a coletânea póstuma de seus textos mais importantes “Por um Feminismo Afro-Latino-Americano (2018).

2. Carla Akotirene



A escritora e pesquisadora Carla Akotirene Foto: reprodução/Redes Sociais

Pesquisadora e referência contemporânea na abordagem do feminismo interseccional no Brasil, Carla Akotirene traz uma análise aprofundada sobre como raça, gênero e classe estruturam as opressões vividas por mulheres negras.

No livro “Interseccionalidade” (2019), a autora contribui para o fortalecimento do feminismo negro ao evidenciar como as políticas públicas e os movimentos sociais precisam considerar as especificidades das mulheres negras e periféricas para combater as desigualdades de forma eficaz.

3. Jurema Werneck





A diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck Foto: Reprodução/Nós Mulheres da Periferia

Jurema Werneck é médica, comunicóloga ativista, atual diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil e uma das intelectuais mais importantes da luta pelos direitos das mulheres negras.

A autora se destaca por sua atuação na defesa da equidade racial e do acesso à saúde. Nas obras “Racismo, Saúde e Cidadania (1995) e “O Livro da Saúde das Mulheres Negras: Nossos Passos Vêm de Longe” (2006), Werneck denuncia as desigualdades raciais no sistema de saúde e a negligência do Estado diante da vulnerabilidade da população negra, destacando a urgência de um feminismo que considere uma experiência histórica das mulheres negras no país.

4. Sueli Carneiro



A pensadora Sueli Carneiro. Foto: Reprodução/Instagram

Fundadora do Geledés Instituto da Mulher Negra, Sueli Carneiro tem uma trajetória marcada pela luta contra o racismo e o sexismo nas políticas públicas e na sociedade, e é reconhecida como referência do feminismo negro.

No livro “Mulheres Negras e o Feminismo” (2003), a filósofa explora o conceito de epistemicídio e expõe como o pensamento negro é historicamente silenciado e marginalizado no Brasil. Sueli Carneiro segue como uma voz potente na construção de um feminismo antirracista, pautando a importância da autonomia intelectual e política das mulheres negras.

5. Maria Beatriz Nascimento





A poetisa Maria Beatriz do Nascimento, nscrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria desde 2023 Foto: Reprodução/Governo Federal

Historiadora, poetisa e cineasta, Maria Beatriz Nascimento foi fundamental para compreender a identidade negra como instrumento de autoafirmação racial, intelectual e existencial.

Em “Terra de Quilombos, Terras de Esperança” (1985), a intelectual explora o significado dos quilombos como espaços de resistência negra e o entendimento das potências femininas negras inseridas neste ambiente, e os relaciona com às favelas.

Sua participação no documentário “Ôrí” (1989), dirigido por Raquel Gerber, traz um olhar crítico sobre a diáspora africana e a trajetória da população negra no Brasil. Beatriz Nascimento deixou um importante legado ao conectar a luta quilombola com o feminismo negro, ressaltando o papel das mulheres na preservação da cultura e na resistência ao racismo estrutural.

A pesquisadora dá nome ao primeiro programa federal exclusivo para cientistas negras, indígenas, quilombolas e ciganas e está inscrita no livro de Heróis e Heroínas da Pátria desde 2023.