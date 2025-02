Festival de Sanremo anuncia banda Duran Duran como convidada

Grupo britânico voltará ao Teatro Ariston depois de 40 anos

Publicado em 01/02/2025 às 09:51

O apresentador e diretor artístico do Festival de Sanremo, Carlo Conti, anunciou nesta sexta-feira (31) que a banda britânica Duran Duran participará da próxima edição do evento musical italiano.

Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, o grupo voltará ao Teatro Ariston, na Itália, pela primeira vez depois de 40 anos.

A banda foi convidada para se apresentar na noite do dia 13 de fevereiro.



"Acabamos de fechar e recebemos a aprovação definitiva. Após 40 anos, Duran Duran retornará ao Ariston. Uma banda extraordinária de música do ontem, hoje e amanhã, uma banda atemporal", celebrou Conte, acrescentando que o conjunto surpreenderá o público "com efeitos especiais."



Duran Duran, banda conhecida por músicas como "Ordinary World", "Come Undone", "Save a Prayer" e "A Matter of Feeling", é formada atualmente por Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Simon Le Bon.

A próxima edição do Festival de Sanremo está agendado para acontecer entre os dias 11 e 15 de fevereiro. (com Ansa)