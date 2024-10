Poeta e letrista Antonio Cícero morre na Suíça, aos 79 anos; leia depoimentos de imortais da ABL

Publicado em 23/10/2024 às 12:20

Alterado em 23/10/2024 às 20:18

Por Bruno de Freitas Moura - O poeta e letrista Antonio Cícero morreu nesta quarta-feira (23), em Zurique, na Suíça, aos 79 anos. Após ser diagnosticado com Alzheimer anos atrás, ele viajou à Europa com o companheiro Marcelo Fies com a intenção de realizar morte assistida, permitida no país europeu.

"Venho com muita tristeza avisar que nosso amado Cícero acaba de falecer", escreveu Marcelo em mensagem a amigos. Segundo o companheiro, o escritor já estava planejando o procedimento, inclusive, enviando documentos. "Ele insistiu muito que ninguém soubesse", contou.

A morte assistida, também chamada de suicídio assistido, é o procedimento em que a própria pessoa realiza o processo que terminará em morte, diferentemente da eutanásia, quando o paciente é apenas agente passivo que recebe um medicamento letal, por exemplo. No Brasil, ambos procedimentos são proibidos.

Ainda de acordo com Marcelo, a viagem teve também uma passagem por Paris para se despedir da cidade que Cícero tanto admirava.

O poeta e filósofo fez questão de ser cremado. Ele deixou uma carta para amigos para ser divulgada após a morte.

Biografia

Um dos grandes nomes da poesia brasileira, Antonio Cícero foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2017, quando tomou posse da cadeira número 27 em 2018.

Carioca, Antonio Cícero tinha completado 79 anos há 17 dias. É autor de letras conhecidas da música popular brasileira (MPB), escritas para canções em que teve como parceiros a irmã, a cantora Marina Lima (Fullgás), Adriana Calcanhotto (Inverno), João Bosco (Trem bala) e Lulu Santos (O Último Romântico).

Formado em Filosofia, em 1972, pelo University College, da Universidade de Londres, ele publicou os livros de poemas Guardar (1992), A Cidade e os Livros (2002), Porventura (2012) e, em parceria com o artista plástico Luciano Figueiredo, O Livro de Sombras (2010).

Também escreveu ensaios filosóficos como O mundo desde o Fim (1995) e Finalidades sem Fim (2005). Organizou o livro de ensaios Forma e Sentido Contemporâneo: Poesia (2012) e, em parceria com o também poeta Waly Salomão, o volume de ensaios O Relativismo enquanto Visão do Mundo (1994).

Repercussão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para homenagear o escritor.

"Poeta, letrista e filósofo, Antonio era imortal da Academia Brasileira de Letras e muitos conhecem seus poemas pelas canções com a sua irmã, a cantora Marina Lima. Nesse momento de tristeza, meus sentimentos ao seu marido, a sua irmã e parceira Marina Lima, e todos os amigos e admiradores desse grande poeta", escreveu.

A cantora Adriana Calcanhoto publicou um vídeo em que abraça o poeta e deixou uma mensagem de despedida.

"O mais inteligente, íntegro, nobre e belo. O homem mais livre que já conheci e seu maravilhoso Marcelo, o único à sua altura. Que privilégio conhecê-lo, jantar com ele, compor com ele, ouvir suas ideias, rir com ele e guardá-lo para sempre enquanto durar esse para sempre. Sigo te amando, Cícero, doce príncipe, dorme em paz. Até mais".

O cantor Frejat publicou no Instagram a música Bagatelas, do Barão Vermelho, fruto de parceria com Antonio Cícero.

"Sua contribuição para a música brasileira é imensa em letras que estão espalhadas por vários parceiros e com sua irmã Marina Lima. A lembrança que fica é o talento, o bom humor e uma charmosa timidez", se despediu Frejat.

Assistência

Para pessoas que buscam canais de assistência gratuita à saúde mental, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio por meio do telefone 188, além das opções chat e e-mail.

A rede pública de saúde também conta com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser encaminhados para o Caps pela sua unidade básica de saúde de referência.

Outros canais que oferecem atenção e auxílio são o Mapa da Saúde Mental, que traz uma lista de locais de atendimento voluntário online e presencial em todo país, e o Pode Falar, canal lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de ajuda em saúde mental para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. Funciona de forma anônima e gratuita, indicando materiais de apoio e serviço. (com Agência Brasil)

Depoimentos dos imortais da ABL

Merval Pereira

"Antonio Cicero é um dos maiores poetas de sua geração. A escolha da morte assistida demonstra sua fortaleza diante da vida. Preferiu morrer a viver sem poder fazer o que mais gostava: ler, escrever, filosofar. Uma escolha corajosa e coerente com o sentido que via na vida. A ABL programara para o final do ano uma homenagem a ele com um espetáculo em que sua irmã, Marina, cantaria suas músicas. Uma homenagem, agora póstuma, a um grande poeta brasileiro."

Ana Maria Machado

"A perda de Antonio Cicero nos deixa um vazio. Raros, em qualquer cultura, conseguem conjugar o rigor intelectual de um filósofo brilhante com a sensibilidade aguçada de um poeta de primeira linha. Some-se a isso a dignidade moral de um ser humano exemplar. Para não falar no carinho e saudade com que os amigos vamos lembrá-lo. Sempre aprendi muito com ele e vou sentir muita falta."



Arno Wehling

"É um perda grande para a cultura brasileira e a Academia. Sua sensibilidade e finura intelectual aliavam-se na poesia e na filosofia de modo admirável, envoltas numa permanente elegância de atitudes e expressão."



Ricardo Cavaliere

"Recebo com profundo pesar a notícia de falecimento de Antônio Cícero. É como se a própria poesia resolvesse deixar-nos órfãos. Resta-nos cultivar sua obra com permanente leitura."

Godofredo de Oliveira Neto

"Estou devastado. Não faz tanto tempo assim estivemos juntos. Não quero acreditar. Para uma decisão tão corajosa quanto drástica houve muita força intelectual, psicológica e força afetuosa, qualidades que ele tinha de sobra."

Rosiska Darcy de Oliveira

"Antonio Cicero escolheu morrer como viveu Toda sua vida é um exemplo de dignidade e liberdade. Morreu dignamente exercendo sua última liberdade. Esse doce príncipe, nosso poeta tão amado , era belo demais para suportar tanto horror , perder a lembrança de si mesmo , do mundo e pessoas que tanto amou . Éramos tão amigos , que vazio , que tristeza imensa. Mas que homem de coragem!"



Lilia Schwarcz

"Antônio Cicero morreu como viveu: com elegância, independência, ética, autonomia. A poesia e a filosofia são atividades teoricamente opostas, mas Cícero as combinava com sua profundidade, afeto e sensibilidade únicos. Vai deixar muitas saudades mas uma imensa memória também. Antonio Cicero escolheu morrer como viveu. Toda sua vida é um exemplo de dignidade e liberdade. Morreu dignamente exercendo sua última liberdade. Esse doce príncipe, nosso poeta tão amado, era belo demais para suportar tanto horror, perder a lembrança de si mesmo, do mundo e pessoas que tanto amou. Éramos tão amigos, que vazio, que tristeza imensa. Mas que homem de coragem!

Não consigo deixar de cantar Fulgás - poesia de Cícero musicada por Marina: “Noites de frio - Dia não há - E um mundo estranho - Pra me segurar - Então onde quer que você vá - É lá, que eu vou estar”



J

osé Paulo Cavalcanti

"Dele ficam só lembranças boas. Fique em paz, amigo Antônio Cícero. Saudades."

Domício Proença Filho

"Estou chocado, mas conformado diante da sua decisão, marcada pela coragem de poucos. Descansa em paz, Amigo!"

Ailton Krenak

“Antônio Cícero, uma pessoa de uma sabedoria, de uma coragem que surpreende a quase todos que conviveram com ele, mas que revela a pessoa maravilhosa, o poeta que fez a travessia e que alcançou aquele lugar que Nêgo Bispo diz que a vida é começo, meio e começo. Então começa de novo, poeta, a gente está te vendo.”

João Almino

"Traz imensa tristeza a partida, em decisão corajosa, digna e certamente muito difícil, de uma extraordinária figura humana, o tão admirado Antonio Cícero. Ficam ótimas lembranças e a sólida obra do poeta, letrista e filósofo."

Arnaldo Niskier

"Decisão triste, mas lúcida mesmo com o seu estado de saúde comprometido. Uma pena. Vai deixar saudades."

Joaquim Falcão

"Muita tristeza solidária com todos e sobretudo com Marcelo. Parceiro mor e maior."

Evanildo Bechara

"Nosso Antonio Cicero deixou em todos nós, principalmente em mim, saudades eternas, pela amizade e formidável cultura".