Mais de 600 mil pessoas devem visitar Bienal do Livro de São Paulo

Publicado em 12/09/2024 às 10:42

Alterado em 12/09/2024 às 10:42

Flávia Albuquerque - Mais de 600 mil visitantes são esperados na 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começou na sexta-feira (6) e vai até domingo (15), no Distrito Anhembi. Com o lema "Quem lê faz grandes amigos", o evento tem a presença de 83 autores nacionais e 33 internacionais. Entre as novidades desta edição está o foco nos autores e na produção literária nacional.