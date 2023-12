'Carlota – Focus Dança Piazzolla', de Alex Neoral, faz nova temporada no Rio de Janeiro

Depois de uma estreia aclamada por crítica e público, no teatro de arena do Sesc Copacabana, a nova coreografia da premiada Focus Cia de Dança, "Carlota – Focus Dança Piazzolla", chega ao Teatro Prudential para únicas apresentações de 1º a 3 de dezembro. Coreógrafo e diretor, Alex Neoral toma como matriz 11 composições do bandoneonista Astor Piazzolla para a criação do espetáculo, dedicado às mestras da dança que compõem seus 29 anos de trajetória profissional – além da coreógrafa Carlota Portella, também são celebradas Regina Sauer, Giselle Tapias e Déborah Colker. Os elementos do tango também servem de livre inspiração para os movimentos da coreografia, considerada uma das mais vigorosas da história da Focus Cia de Dança.



Aos 23 anos, a Focus é expoente da renovação da dança contemporânea dentro e fora do Brasil. O resultado de tanto reconhecimento é alicerçado pelo elo entre Alex Neoral e Tati Garcias, diretora de produção e gestora da companhia. "Carlota..." celebra o corpo como obra de arte suprema. Por conceito, no conjunto de nove bailarinos, homens e mulheres são indistintos por figurinos. Funcionam como extensão uns dos outros, condutores da energia de movimentos arrojados e poéticos, sempre com excelência técnica, marca da Focus Cia de Dança. O tango, criado há quase 150 anos na Argentina, vai e vem em referências nos passos que exploram solos e aéreos, engates e até momentos de contornos acrobáticos entram em cena.



“Ao mesmo tempo em que faço alusão à minha trajetória formativa, sou extremamente sensível à obra de Astor Piazzolla, sempre quis criar uma obra para suas composições. Outro aspecto interessante é que venho de uma jornada de obras imagéticas, criando roteiros ou partindo de obras de compositores, escritores e pintores. Agora, volto a trabalhar o corpo como folha em branco para escrever gestos a partir da obra de Piazzolla. Por exemplo, anteriormente, criei "Vinte", sobre livros de Clarice Lispector, o infantil "Bichos dançantes", uma fábula infantil que até rendeu meu primeiro livro, além de "As canções que você dançou pra mim", inspirada nas letras do rei Roberto Carlos, e "Saudade de mim", a partir dos quadros de Candido Portinari e canções de Chico Buarque. Em "Carlota", trata-se de um exercício único compor uma coreografia a partir da canção instrumental, se fosse comparar como Still Reich, dedicado às composições de Steve Reich”, destaca Alex Neoral.



"Carlota..." fez apresentação de algumas cenas, ainda sem forma final, no Festival Quartiers Danses, em Montreal, no Canadá, em 2022, arrebatando a plateia. “Carlota se apropria da melancolia e rigidez do tango em cada momento da coreografia. Fala muito de abandono, seja pela atmosfera do gênero, seja por momentos que vivenciei ao longo da minha vida profissional, que faz parte também da vida de todos nós”, reflete.



Indissociável de tudo que é feito na Focus, a diretora de produção Tati Garcias celebra a reta final de 2023, ano em que a cia de dança rodou o Brasil, comemorando os 70 anos da Petrobras, se apresentando por várias capitais, e pela primeira vez esteve na Espanha, em Madri, como convidada especial do Festival Hola Rio, realizado pela Secec-RJ, ampliando seu público mundo afora. Em toda sua trajetória, a companhia realiza apresentações constantes em países como Alemanha, França, Itália, Portugal e Canadá. Entre janeiro e dezembro, a agenda soma 70 exibições, com muito vaivém pelos céus e terra, além de treinos e ensaios dos bailarinos.



“É um privilégio chegar a dezembro cumprindo uma agenda como essa da Focus, que só é possível porque temos patrocínio oficial da Petrobras. A partir dele realizamos, dentro e fora do palco, compromissos envolvendo treinamento físico, fisioterapia e uma intensa carga horária de ensaios, de várias coreografias do nosso repertório, ao mesmo tempo. É uma honra poder fazer tudo isso para estar no lugar que conquistamos dentro da dança contemporânea brasileira”, reflete Tati Garcias.



Ao longo de 2023, a Focus montou uma cartografia única: esteve no Teatro Amazonas, um dos seculares patrimônios do Brasil, e também na Casa de América e Casa de Vacas, em Madri, Espanha. No Sul, se apresentou em Porto Alegre e Florianópolis; no Nordeste, em Natal, RN, e Salvador, BA.

Sobre a companhia



Com 25 obras e 16 espetáculos em seu repertório, a Focus se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Panamá.



Logo quando a pandemia aquiesceu, em 2021, estreou o espetáculo "Vinte" e o seu primeiro infantil "Bichos dançantes". Em 2020, lançou "Corações em espera", criação do grupo, que foi exibida ao vivo, através de streaming, pelo YouTube. A obra foi indicada ao prêmio APCA na categoria criação, ficando em cartaz por 17 semanas.



Em 2019, a Focus ganhou o 1º Prêmio Cesgranrio de Dança, com a coreografia Keta, parte integrante do espetáculo Still Reich, e teve seu elenco indicado ao prêmio APCA durante a temporada na capital paulista. Ainda no mesmo ano recebeu a indicação de melhor coreografia para "Focus dança Bach", além de indicações ao 2º Prêmio Cesgranrio de Dança.



Em 2017, se apresentou no Rock In Rio, ao lado de Fernanda Abreu. Em 2016, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira.



Serviço: "Carlota - Focus Dança Piazzolla" – coreografia e direção artística: Alex Neoral / De 1 a 3 de dezembro no Teatro Prudential / Horário: sexta-feira (1º de dezembro) e sábado (2 de dezembro): 20h; domingo (3 de dezembro): 18h / Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória – Rio de Janeiro / Ingressos: R$ 50 e R$ 25 / Colaboradores Petrobras: 50% de desconto na compra de até 2 ingressos / Classificação indicativa: 12 anos / Duração: 65 min | Lotação: 359 lugares.



FICHA TÉCNICA

Direção artística e coreografia: Alex Neoral

Direção de produção e gestão: Tatiana Garcias

Assistente de Direção e Ensaiadora: Luisa Vilar

Produção Executiva: Giselli Ribeiro

Coordenação de Projeto: Taísa Diniz

Cenógrafa: Natália Lana

Figurinos: Maria Osório

Confecção de Figurinos: Jacira Garcias e Lucas Pereira

Iluminação: Anderson Ratto

Direção de Palco: Pedro Junior

Técnico de Palco: Paulo Barbeto

Programação Visual: Bárbara Lana

Fotos: Leo Aversa e Cristina Granato

Assessoria de Imprensa: Mônica Riani

Assessoria de Redes Sociais | Gestão de Tráfego: GuiiuG Comunicação

Dançado com: Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Letícia Tavares, Lindemberg Mallí, Iure de Castro, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares

Co-produção: Festival Quartiers Danses

Realização: Neoral Garcias Produções Artísticas

A temporada no Teatro Prudential é viabilizada também pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.