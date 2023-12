Crítica / Música: Uma orquestra que faz acontecer

Composta por músicos profissionais, todos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social por meio da música com sede em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Orquestra da Grota tem demonstrado grande maturidade e competência musicais por onde passa.

Na temporada que se encerra em 2023, as apresentações foram marcadas pelo ecletismo musical, uma das principais características do grupo de jovens de comunidades carentes que têm na música - seja ela do estilo que for - uma razão de viver, literalmente, com mais harmonia.

As armas dessa garotada são violinos, violas, violoncelos, flautas, contrabaixos, harpas e tambores. E o som resultante dessa iniciativa é uma mistura de emoção, força e sensibilidade.

De Cartola a Vivaldi, passando por Zé Keti e Djavan, a Orquestra da Grota consegue transpor para as cordas e a percussão obras consagradas de diversos estilos e fases da História da Música, do barroco ao contemporâneo.

O grupo costuma tocar sempre de pé, o que já demonstra um diferencial em relação às orquestra convencionais. E essa postura, além de demonstrar uma a força de uma “galera” que está aí para o que der e vier, ainda permite que, num instante, todos possam, literalmente, caminhar do palco para a plateia, convidar os espectadores a interagir com a apresentação e fazer parte do espetáculo.

Numa das apresentações, que lotou o salão principal do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o grupo celebrou seu 27º aniversário com uma festa que acabou num grande baile, com direito a um trenzinho humano puxado pelos próprios músicos e seguido pelo público, numa tarde memorável de alegria e música boa.

Senhoras e senhores, vale a pena assistir a pelo menos um concerto da Orquestra da Grota. Quem se dispõe a fazê-lo não sai do teatro impune. Sai repleto de esperança, inspiração e encantamento. Um grupo que não fica nada a dever a qualquer outro conjunto profissional que se apresenta nas principais salas de concerto do Brasil. A temporada 2024 se próxima. Não perca essa oportunidade.

A Grota tem qualidade musical e muito mais: a missão e a responsabilidade de mostrar ao mundo que, sim, é possível acreditar num futuro promissor e nas ferramentas de transformação. Basta fazer acontecer. A Grota é muito mais que boa música para nossos ouvidos.

Vida longa à Orquestra da Grota.



Alan Dornelas é jornalista