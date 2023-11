Turnê italiana celebrará centenário de Maria Callas no Brasil

Uma turnê da soprano Angela Papale com o pianoforte Fabio Marra prestará uma homenagem ao centenário da intérprete lírica Maria Callas (1923-1977) no Brasil, a partir do dia 1º de dezembro.

A iniciativa é promovida pelos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, com o apoio da Embaixada da Itália em Brasília e em colaboração com os Consulados italianos de Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.

Os concertos vão ocorrer em seis capitais brasileiras, durante o mês em que Callas, que nasceu no dia 2 de dezembro de 1923, completaria 100 anos.

A primeira apresentação está marcada para o dia 1º, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Na sequência, Papale e Marra seguirão para o Rio de Janeiro (Theatro Municipal, dia 5); Curitiba (Capela Santa Maria, dia 6); Belo Horizonte (Sala Minas, dia 10); Porto Alegre (Theatro São Pedro, dia 12); e Recife (Teatro do Parque, dia 16).

Papale e Marra serão responsáveis por interpretações de clássicos italianos eternizados na voz de Callas, como Madama Butterfly, de G. Puccini, e Un ballo in maschera, de G. Verdi.

Considerada uma das grandes vozes da história da ópera, Maria Callas era uma soprano de grande vocação dramática, dotada de uma excepcional extensão vocal e timbre particular. Ela foi protagonista da época de ouro da ópera italiana, se apresentando nos principais teatros e salas de concerto de todo o mundo.

Ainda hoje, Callas é lembrada por suas grandes interpretações, tendo sido homenageada com biografias e prêmios - como o Prêmio Maria Callas, realizado anualmente desde 1993 pela Cia. Ópera São Paulo. (com Ansa)