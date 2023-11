Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública começa hoje em Brasília

Iniciada dia 7 de novembro em Brasília, a Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) coloca no centro das discussões grandes agendas da humanidade, aponta caminhos, traz reflexões do mundo inteiro, busca ampliar o debate público e reforça a confiança de que mudanças são possíveis. Dia 9 de novembro, quinta-feira, às 14h, o letramento digital é o mote para a oficina que será ministrada com acesso presencial e on-line por Priscila Seixas, doutora em Mídia e Cotidiano e mestra em Ciência da Arte pela Universidade Federal Fluminense (UFF).



CEO da Burburinho Cultural – produtora com ênfase em transformação social e inclusão, de ação nacional em projetos pró-cidadania –, Priscila Seixas aborda o tema “Cultura, games e educação: gamificando pedagogias” (Código: OF-545). Será a partir das 14h. A Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública fomenta a cultura de inovação entre os agentes públicos, promove a participação social e apresenta tendências e possibilidades para a transformação das organizações.



A oficina apresenta o conceito que norteia o projeto Criar Jogos, implementado em oito cidades ao longo de dois anos, período em que beneficiou 3 mil alunos, sempre com certificação, a partir de 12 anos no desenvolvimento de jogos eletrônicos. A formação gratuita em criação de games, tem como público-alvo alunos da rede pública de ensino e jovens que estão entrando no mercado de trabalho. É o maior curso de desenvolvimento de games do Brasil, com mais de 3 mil alunos em todo país e é 100% gratuito e com módulos on-line ou presencial.



Carioca, Priscila Seixas atua como professora na graduação tecnológica do Senac-Rio e na pós-graduação da Mackenzie-RJ. Ganhadora do prêmio Rio Sociocultural 2011 com o projeto Cordel com a Corda Toda e do Prêmio Atitude Carioca 2022 na categoria “Impulsionando o Rio”, além de finalista do prêmio SEBRAE Mulher de Negócios 2022, a pesquisadora prepara o lançamento do livro “Método Burburinho de Produzir Cultura”, escrito em parceria com seu sócio, Thiago Ramires. O livro reúne estudos de caso sobre os projetos da empresa, também refletindo sobre ações a partir das leis de incentivo, acertos e aprendizados ao longo de quase 18 anos de atividades.



“O Criar Jogos vem de uma experiência de campo em que a Burburinho Cultural foi protagonista na Baixada Fluminense. Do projeto inicial até agora, nos unimos a uma empresa de Portugal e à Visão Coop, um coletivo de inovação cidadã para territórios periféricos do Brasil, formulando o conceito do Criar Jogos com o objetivo de alcançar uma política pedagógica amparada nesta forma de tecnologia social, somatório da convergência entre cultura, tecnologia e educação.” Dada a complexidade das realidades sociais no Brasil, o projeto transcende a mera execução de atividades, abrangendo o território como um espaço de interação com múltiplos significados. “A atividade proposta não apenas incentiva reflexões, mas também promove ação. No mesmo momento em que aprende aspectos de Roteiro, Animação 2D, Design, para destacar alguns temas do curso, o aluno tem contato com a inovação que vai além dos jogos em si, estendendo-se à metodologia, que combina EAD e abordagem presencial gamificada. O propósito cultural é o elemento central do desenvolvimento”, analisa Priscila Seixas.









Serviço: Evento: 9ª Semana de Inovação / Dia e horário: 9 de novembro, das 14h até 16h

Local: SPO Área especial 2-A - Asa Sul, Brasília / Oficina: “Cultura, games e educação: gamificando pedagogias” (Código: OF-545), por Priscila Seixas.