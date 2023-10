Kayky Brito posta vídeo e agradece motorista por 'salvar sua vida'

O ator Kayky Brito deu sua primeira declaração após receber alta do Hospital Copa D'Or, onde ficou internado por 27 dias. No dia 2 de setembro, ele foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessava distraidamente a avenida Lúcio Costa.

Em vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (10), o ator agradeceu aos fãs e à família pelo apoio que recebeu e afirmou que o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva salvou sua vida ao prestar socorro e chamar os bombeiros.

"Explode coração, na maior felicidade!!! Obrigado a cada um de vocês, que mandou mensagem, eu leio cada uma delas. Obrigada ao motorista que salvou a minha vida ao chamar os bombeiros. Obrigada aos bombeiros, obrigada a minha família. O negócio é viver, viver é bom demais. Viver é um milagre!”.

O artista ainda deu atualizações sobre sua recuperação. “O lado direito [do corpo] está um pouco afetado, mas estou aqui falando, estou andando até. Tá tudo bem, vamo que vamo”, completou Kayky.

Diones deixou um comentário na publicação de Kayky celebrando a recuperação. “Que felicidade te [ver] assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom”, disse.

O motorista também expressou o desejo de encontrar o ator: “Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto. Aguardo a autorização e o contato de vocês. Deus abençoe”, completou.

Kayky teve alta no dia 29 de setembro e saiu do hospital apenas usando uma tipoia no braço. Ele foi para casa da família, no Rio, onde foi recebido pelo sobrinho com bolo, cartazes e máscaras de super-heróis.