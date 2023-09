Kayky Brito recebe alta hospitalar após 27 dias internado

Depois de 27 dias internado, o ator Kayky Brito recebeu alta do Hospital Copa D’Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (29). Uma nota assinada pelos médicos que acompanharam seu tratamento, Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London, reforça que o artista teve as "lesões corrigidas com sucesso e seguirá a reabilitação em casa".

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, diz o texto.

Kayky Brito, de 34 anos, estava internado na unidade desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado por um carro, na orla da Barra da Tijuca, ao atravessar distraidamente a Avenida Lúcio Costa. Inicialmente, ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas foi transferido para o Copa D’Or no mesmo dia.

O ator teve politraumas pelo corpo e traumatismo craniano. Ele precisou ser entubado e passou por um procedimento para fixação de fratura da pelve e do membro superior direito. Com a boa evolução do quadro, Kayky deixou a UTI do hospital no último dia 22. Ele já se encontrava consciente, conversando com os familiares e fazendo o processo de reabilitação ortopédica.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do atropelamento e autuou o motorista por lesão corporal de trânsito. Nesta semana, no entanto, o caso foi arquivado após ser constatado que o condutor do veículo não estava acima da velocidade permitida na via. Câmeras de seguranças de estabelecimentos próximos ao local do acidente também foram imprescindíveis para a apuração dos fatos.