São Luís se torna oficialmente a Capital Nacional do Reggae

Bárbara Cavalcante - A cidade de São Luís, no estado do Maranhão, acaba de ser oficialmente reconhecida como a Capital Nacional do Reggae. Esse título foi formalizado através da Lei 14.668, previamente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A publicação da Lei ocorreu nesta terça-feira (12), no Diário Oficial da União.

Desde 2012, o Brasil celebra o Dia Nacional do Reggae, em 11 de maio, uma data significativa que marca o falecimento de Bob Marley. Essa homenagem destaca a importância do gênero musical, suas raízes e seu impacto, ao atravessar fronteiras culturais e tocar pessoas de diversas origens em todo o mundo.

O reggae começou a fazer parte da cultura maranhense no final da década de 1970, principalmente na capital. A música encontrou na periferia o ambiente ideal para se estabelecer e desenvolver características distintas em sua versão nacional. Nessa versão, o reggae é frequentemente dançado em casais e animado pelas radiolas, que são as tradicionais paredes de caixas de som que ecoam as batidas do ritmo.

A capital maranhense já era apelidada de "Jamaica Brasileira" e celebra o Dia Municipal do Regueiro, em 5 de setembro. Em 2018, o Museu do Reggae foi aberto, marcando a inauguração do primeiro museu temático dedicado a esse ritmo fora da Jamaica. O museu se dedica ao estudo, preservação e celebração da cultura reggae no Maranhão, apresentando uma valiosa coleção de objetos relacionados ao reggae local, incluindo discos raros e radiolas de grande relevância.

O reggae é um gênero musical conhecido por suas canções lentas e cativantes que frequentemente abordam questões sociais. Ao longo do tempo, o reggae tem acompanhado a evolução da música moderna, mas manteve suas raízes e tradições culturais intactas. Isso reflete as perspectivas de mundo e experiências compartilhadas que têm sido transmitidas de geração em geração, sem comprometer sua identidade distinta.