Musical 'Emílio Santiago: 10 anos de saudades' estreia nesta quinta, no Rio

O grupo Bate Papo apresenta, a partir desta quinta-feira (30), o musical 'Emílio Santiago: 10 anos de saudades', em memória ao cantor de MPB morto em 20 de março de 2013. O espetáculo será no teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. A estreia será às 19h. Quem não puder comparecer, o mesmo musical será revisitado de sexta a domingo.

O cantor Valdeir Valença, vocalista da banda, é um show à parte. Fãs garantem que o timbre de sua voz o credencia ao papel de Emílio. Ao seu lado, Marcelo Sisto (contrabaixo e diretor musical), Santista Carlos (violão, cavaquinho e direção musical) e Keke Show (percussão) interpretam canções que fazem o público voltar no tempo.

A setlist deve trazer grandes composições e interpretações de Santiago, como: 'Saigon', 'Verdade Chinesa', 'Flamboyant', 'Dias de Lua', 'Logo Agora', 'Espelho D’Agua', 'Essa Fase do Amor', 'Eu Sei Que Vou te Amar', 'As Rosas Não Falam', 'Wave' 'Chega de Saudade', 'Amigo é pra Essas Coisas', além de outras sambas enredos que fizeram muito sucesso na voz do intérprete.



Valdeir comenta sobre a missão de representar seu ídolo nos palcos:

“Durante toda minha carreira artística sempre me diziam que era como se fosse o próprio Emílio Santiago cantando, sempre me comparavam muito com ele. Eu sempre tive essa honra de ser comparado ao Emílio Santiago ao longo dos meus 32 anos de carreira artística. É sempre um prazer, uma enorme satisfação. (...) Tenho certeza que será muito especial”, disse.

Valdeir Valença apresentará cerca de 20 sucessos, incluindo o repertório do projeto “Aquarelas”, idealizado por Roberto Menescal para Emílio Santiago, entre 1988 e 1995, com sete volumes até seu último trabalho, o ‘Só Danço Samba’, de 2011.

Serviço

Musical: Emílio Santiago, 10 Anos de Saudade

Grupo Bate Papo: Valdir Valença, Marcelo Sisto, Santista Carlos, Keke Show e convidados.

Roteiro, Produção Executiva: João Luiz Azevedo

Duração: 90 min

Gênero: Show Musical.

Local: Teatro João Caetano (Praça Tiradentes - Centro)

Dias: Quinta, sexta, sábado e domingo

Horário: 19h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30 (meia)