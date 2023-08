Homem tido como doador de coração para Faustão era jogador de futebol de várzea e azulejista

Fábio Cordeiro da Silva. Esse é o nome do homem apontado como o doador do coração para o transplante do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Ele morreu jovem, com apenas 35 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A morte cerebral foi confirmada no sábado passado (25).

Morador de Mongaguá, na Baixada Santista, Fábio era fanático por futebol, um hobbie que carregou durante a vida. No futebol de várzea, jogava pelo lado esquerdo, posição que lhe rendeu o apelido de Esquerdinha. Na 'vida real', ele era como qualquer outro: para custear as despesas do dia a dia, trabalhava como azulejista.

Há cerca de um mês, no entanto, Fábio precisou dar uma pausa no esporte por conta de seguidos mal-estares. Passou por exames de rotina, que não apontaram qualquer tipo de problema. Inicialmente saudável, voltou a jogar normalmente e entrou em campo pela última vez no dia 20 de agosto. Três dias depois, porém, sofreu o AVC, enquanto trabalhava como azulejista em um apartamento de Santos, litoral paulista.

Fábio estava sozinho e só foi encontrado no dia seguinte (24) pela equipe que prestava serviços com ele. Embora consciente, Fábio teve o lado direito do corpo paralisado e foi imediatamente encaminhado à Casa de Saúde de Santos, onde chegou a ser submetido a uma cirurgia no cérebro, mas não resistiu. Com o óbito encefálico confirmado, sua família decidiu doar seus órgãos.

Os familiares garantem que, entre os órgãos que foram doados, estava o coração. A Secretaria de Estado da Saúde, baseada no sigilo médico, não confirma a informação, mas Fábio é tido como o possível doador porque o coração que o artista recebeu partiu justamente de um helicóptero que saiu de Santos.

Outro dado que sustenta a hipótese é que, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, unidade em que Fausto Silva segue se recuperando do procedimento, houve um acionamento pela Central de Transplantes do Estado na madrugada de domingo, “quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B”.

Faustão era o segundo da lista

Faustão foi transplantado com um novo coração no início da tarde de domingo (27), após a equipe médica do primeiro colocado na lista de prioridade recusar o órgão. O apresentador estava em segundo lugar nessa 'fila'.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo, o sistema da Central de Transplantes do Estado apontou que 12 pacientes atendiam aos requisitos para receber o órgão do doador. A lista incluía apenas pessoas com tipo sanguíneo correspondente ao doador.

Entre os pacientes que atendiam aos requisitos, quatro tinham prioridade. Por conta da gravidade do seu caso, Fausto Silva ocupava o segundo lugar.

“A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção”, diz a pasta.

A Secretaria de Saúde não forneceu detalhes sobre o motivo pelo qual a equipe médica do primeiro colocado recusou a oferta do coração. O Ministério da Saúde afirma que a recusa pode estar relacionada a “potenciais incompatibilidades imunológicas” entre receptor e doador. Outra possibilidade, diz a pasta, seria a discrepância de tamanho, peso e idade.

“Antes de aceitar um órgão doado, as equipes transplantadoras analisam as características do doador, para certificar-se de que se encaixam na necessidade do receptor. A condição clínica do receptor no momento da oferta da doação, possíveis incompatibilidades imunológicas, além de idade, peso e altura muito discordantes entre doador e receptor podem ser motivos de recusa”, diz o Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o tempo de espera por um transplante de coração para potenciais receptores do grupo sanguíneo B, o do apresentador, é de um a três meses. Em casos com prioridade, como o de Faustão, esse tempo é reduzido.

A Central de Transplantes do Estado de São Paulo informa que a disponibilização de órgãos aos pacientes que aguardam por um transplante segue critérios técnicos definidos pela Portaria de Consolidação nº 04/2017. O dispositivo leva em consideração fatores como compatibilidade sanguínea, pontos relativos à diferença de tamanho entre doador e receptor e critérios de priorização relacionados ao risco de morte.