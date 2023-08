Funkeiro MC Marcinho, autor de 'Glamurosa', morre no Rio, aos 45 anos

Morreu nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, o MC Marcinho, um dos precursores do funk carioca, aos 45 anos. O cantor estava internado no hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio, desde o dia 27 de junho, com quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele foi acometido por uma infecção generalizada. No dia 22 de agosto, familiares haviam pedido por doação de sangue para o cantor.

A situação chegou a ficar mais crítica, quando o funkeiro teve o seu nome retirado da fila de transplantes de órgãos. O motivo foi que, pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão, e MC Marcinho não se encaixava mais nessa lista.

MC Marcinho, cujo nome real é Marcelo Fernandes Vieira, ganhou destaque principalmente nos anos 2000, com suas músicas que misturavam elementos do funk, hip-hop e pop. Uma de suas composições mais icônicas é ‘Glamurosa‘, lançada em 2005, e que se tornou um enorme sucesso em todo Brasil. O hit, que traz uma batida contagiante, foi fundamental para popularizar o gênero funk carioca.

Além de ‘Glamurosa’, MC Marcinho também lançou outras músicas que tiveram certo destaque, como ‘Rap do Solitário’, ‘Garota Nota 100’, entre outras. Aos 45 anos, MC Marcinho deixa uma ex-esposa, que anunciou separação enquanto ele estava internado, e quatro filhos.