Paul McCartney fecha turnê brasileira no Maracanã, onde registrou recorde de público em 1990

O ex-beatle Paul McCartney anunciou uma turnê pelo Brasil para o fim deste ano. O eterno garoto de Liverpool, hoje já não tão garoto assim, no alto de seus 81 anos, leva a sua "Got Back Tour" (que estreou nos Estados Unidos em abril do ano passado) a cinco capitais do país:

Brasília (30/11, na Arena BRB Mané Garrincha);

Belo Horizonte (03/12, na Arena MRV);

São Paulo (09/12 , no Allianz Parque);

Curitiba (13/12, no Estádio Couto Pereira);

Rio de Janeiro (16/12, no Maracanã).



"Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. Brasil, vamos nos divertir muito!" escreveu Paul McCartney, em comunicado.

O cantor inglês voltará a se apresentar no Maracanã após 33 anos. No templo do futebol, ele se apresentou pela primeira vez no Brasil, em 1990, quando bateu recorde de público da época, com 184 mil pessoas. A apresentação foi intermediada pelo governo do Rio de Janeiro, que, conforme contrato, tem direito a usar o estádio em algumas datas. O consórcio que administra o estádio, porém, não foi comunicado oficialmente sobre o evento. O último show do astro na cidade maravilhosa foi realizado no estádio Nilton Santos.

Pré-venda abre nesta terça

A pré-venda de ingressos se inicia na terça-feira (8), às 10h, e vai até a quinta (10), também às 10h, e é exclusiva para clientes do Banco BRB, com utilização do cartão BRB. A compra poderá ser feita somente on-line, no site da Eventim.

Para o público em geral, os ingressos começam a ser vendidos na quinta (10), a partir do meio-dia, pela Eventim, e, nos postos credenciados, a partir das 13h. O preço dos ingressos varia entre R$ 150 a R$ 990.