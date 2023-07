Cantor Jorge Aragão é diagnosticado com linfoma não Hodgkin e inicia tratamento

O cantor Jorge Aragão, de 74 anos, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, segundo informou, neste sábado (15), sua assessoria de imprensa.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin", diz o comunicado.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) descreve que o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. O músico dará início ao tratamento imediatamente.

"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo", diz outro trecho da nota.

O cantor deve manter seus compromissos profissionais, assim que for possível. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele está em casa e não precisou ser internado.

Aragão tem histórico de diagnósticos negativos. Há pouco mais de um ano, em junho de 2022, ele ficou internado para tratar de um problema na vesícula. Em novembro de 2021, ele foi internado por três dias para tratar problemas no coração. O sambista passou por um cateterismo cardíaco com angioplastia coronariana, segundo o UOL. Em 2020, Aragão ficou mais de duas semanas internado no Rio por complicações da Covid-19.



O que é linfoma não Hodgkin?

Existem mais de 20 tipos diferentes de linfomas não Hodgkin. Seu principal sintoma é o aumento dos gânglios linfáticos, que se manifesta pelo surgimento de caroços em regiões como o pescoço, virilha e axila. Outros sintomas podem incluir febre, suor noturno, tosse, coceira na pele e perda de peso.

Outros casos

Outros famosos, como os atores Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini e Caike Luna, a ex-presidente Dilma Rousseff e a autora de telenovelas Glória Perez também tiveram a doença diagnosticada.

A atriz e escritora Jane Fonda, de 85 anos, também foi diagnosticada com um linfoma não Hodgkin no ano passado. À época, ela compartilhou a notícia por meio de publicação nas redes sociais. Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte", contou.