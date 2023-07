Dia Mundial do Rock – Tributo à Rita Lee, no Teatro Imperator, nesta quinta

“Chega Mais”, “Baila Comigo”, “Mania de Você”, “Lança-Perfume” e “Ovelha Negra” são alguns dos clássicos que serão tocados no tributo à cantora Rita Lee que vai marcar a comemoração ao Dia Mundial do Rock no Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira, na Zona Norte carioca. A apresentação será no dia 13/7, quinta-feira, às 19h, protagonizada por 45 instrumentistas da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga - formada só por meninas da rede pública de ensino e com idades entre 10 e 19 anos. Destaque para a participação especial da cantora Mona Vilardo, que cantará, na segunda parte do concerto, alguns dos sucessos da cantora, compositora, multi-instrumentista e escritora paulistana falecida no último dia 8/5. A regência é de Priscila Bomfim, maestra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O espetáculo “Dia Mundial do Rock – Tributo à Rita Lee” - que será apresentado em São Paulo, no Teatro Santander, dia 12/7 - percorrerá, através do repertório e das intervenções artística com atrizes e coristas, a carreira de Rita Lee. Passando por suas várias faces, desde Os Mutantes até a fase mais romântica da artista considerada a Rainha do Rock brasileiro. Abordará também o empoderamento feminino e fará um diálogo com vários momentos da carreira da consagrada cantora. As meninas da orquestra tocarão instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão.

No palco também estarão as cantoras convidadas Camila Paredes, Larissa Travassos, Alice Santana, Aline Santana, Ana Carla Rocha e Brenda Lima Gomes. O espetáculo tem patrocínio é da Petrogal Brasil, Joint Venture Galp/Sinopec, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e do Imperator - Centro Cultural João Nogueira.

Formada exclusivamente por meninas – alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro - a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga nasce em 2021 com o intuito de ampliar a representatividade e a diversidade das instrumentistas femininas. Sob a batuta da regente Priscila Bomfim, o grupo, com 45 integrantes, estreou em junho do ano passado em concerto que teve participação da cantora Elba Ramalho. De lá pra cá, as integrantes já passaram por palcos como Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Casa França-Brasil, entre outros locais. A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga é uma formação musical do Núcleo de Orquestras Sociais do Brasil – NÓS do Brasil e conta com patrocínio do Santander.

- A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga nasceu com o objetivo de mostrar a importância da representatividade da mulher em diversas áreas, inclusive da área musical. Reúne meninas e jovens, mas sedentas pelo conhecimento e aprendizado. Vamos mostrar a todos a sua capacidade musical e artística, por isso é um privilégio muito grande trabalhar com esse grupo – afirma a maestrina Priscila Bomfim.



REPERTÓRIO

Chega Mais – Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Vinícius Louzada)

Baila Comigo – Rita Lee (Arranjo: Vinícius Louzada)

Ti Ti Ti (solo) - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Vinícius Louzada)

Esse tal de Roque Enrow - Rita Lee e Paulo Coelho (Arranjo: Vinícius Louzada)

Mania de Você - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Agora só Falta Você - Rita Lee e Roberto e Luiz Carlini (Arranjo: Vinícius Louzada)

Panis Et Circenses– Caetano Veloso e Gilberto Gil (Arranjo: Vinícius Louzada)

Banho de Espuma - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)



Participação da cantora Mona Vilardo

Desculpe o Auê - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Vinícius Louzada)

Ovelha Negra– Rita Lee (Arranjo: Vinícius Louzada)



MEDLEY

Lança-Perfume - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Saúde - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Flagra - Rita Lee e Roberto de Carvalho (Arranjo: Gustavo Fernandes)

Turnê internacional da orquestra

Entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro do ano passado, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga realizou a sua primeira turnê internacional, passando por Portugal e Espanha. Trinta alunas, acompanhadas da maestra Priscila Bomfim, desembarcaram em solos internacionais para concertos em Cascais e Braga, em Portugal, e em Madrid, na Espanha, levando muita música brasileira para os palcos. A turnê fez parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência do Brasil e teve patrocínio do Santander e Santander Seguros e Previdência, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Homenagem à Chiquinha Gonzaga

O nome da OSJ Chiquinha Gonzaga é uma homenagem à pianista, compositora e maestrina que, por sua atuação corajosa e de excelência, representou um marco na música brasileira. Primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, Chiquinha Gonzaga sofreu todo tipo de preconceito, mas transformou a sua música como instrumento de voz, liberdade e oportunidade. Com a OSJ Chiquinha Gonzaga, as musicistas e alunas encontram mais um canal de identificação e oportunidade para alçarem grandes voos na música e fora dela.

MONA VILARDO

Mona Vilardo é cantora, atriz e escritora. Nascida no Rio de Janeiro, começou seus estudos musicais aos 8 anos de idade, quando entrou para o curso técnico em piano da Escola de Música da UFRJ e iniciou seu aperfeiçoamento vocal cantando no Coral Infantil do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ficou até os 15 anos, excursionando pela Europa e Estados Unidos. Depois, fez bacharelado em Canto Lírico pela UNIRIO, formando-se em 2007. Desde então, vem atuando como atriz e cantora em diversos espetáculos teatrais, novelas e shows próprios em que homenageia as eternas cantoras do rádio.

Como cantora e atriz, apresentou-se nos musicais “Theatro Musical Brasileiro I”, com supervisão de Bibi Ferreira, “Emilinha e Marlene”, com direção de Antonio De Bonis, “Agnaldo Rayol – A alma do Brasil”, com direção de Roberto Bomtempo, e “Ary Barroso – Do princípio ao fi”m, com direção de Diogo Vilela. Desde 2012, vem se apresentando na opereta “Pinóquio”, de Tim Rescala, em diversos teatros do CCBB. Em 2017, deu início ao seu projeto pessoal “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Vilardo”, celebrando o centenário de nascimento de Dalva de Oliveira. Em 2019 lançou o livro infantojuvenil “Dalva, minha vó e eu”, fazendo oito shows na FLIP, em Parati. Em 2020, cantou na comemoração dos 90 anos do Cristo Redentor, à convite da SECEC, apresentando o show “Elas por Ela – As Rainhas do Rádio por Mona Vilardo”.



SERVIÇO

Espetáculo “Dia Mundial do Rock – Tributo à Rita Lee”

Com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga

Participação especial: Mona Vilardo

DIA 13/7/2023

19h

Regente - Priscila Bomfim

Teatro Imperator – Centro Cultural João Nogueira

Rua Dias da Cruz 170 – Méier

CAPACIDADE - 751 lugares

Classificação Livre

Ingressos a R$ 2 (com meia entrada a R$ 1) – diretamente na bilheteria do teatro

Patrocínio - Petrogal Brasil, Joint Venture Galp/Sinopec, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Teatro Imperator