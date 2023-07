Milan Kundera, autor de 'A Insustentável Leveza do Ser', morre aos 94 anos

O escritor tcheco Milan Kundera, autor do romance "A Insustentável Leveza do Ser", que viveu quase cinco décadas em Paris depois de emigrar desiludido de sua pátria comunista, morreu aos 94 anos de idade.

Comunicado da Biblioteca da Morávia (MZK), na cidade tcheca de Brno, que abriga a coleção pessoal de Kundera, diz que ele morreu em seu apartamento em Paris nessa terça-feira(11) após uma longa doença.

Kundera ganhou elogios globais pela maneira como retratou temas e personagens que flutuavam entre a realidade mundana da vida cotidiana e o mundo elevado das ideias.

O primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, disse que suas obras "atingiram gerações inteiras de leitores em todos os continentes", enquanto o presidente Petr Pavel o chamou de "escritor de classe mundial".

"Com seu destino em vida, ele simbolizou a história agitada de nosso país no século 20", disse Pavel. "O legado de Kundera viverá em suas obras."

Kundera nasceu em Brno, em 1929, mas emigrou para a França em 1975, depois de ser condenado ao ostracismo por criticar a invasão soviética da Tchecoslováquia comunista em 1968, que esmagou o movimento de reforma liberal da Primavera de Praga.

Ele raramente dava entrevistas, acreditando que os escritores deveriam falar por meio de seu trabalho, e vivia longe dos olhos do público.

O colega escritor tcheco Karel Hvizdala disse a emissora de televisão tcheca que viu seu amigo em novembro passado e já estava com a saúde debilitada.

“Lembro que em sua cama de hospital, que ele tinha em casa, ele tinha apenas um livro – ‘A Peste’ de Albert Camus”, disse ele.

O primeiro romance de Kundera, "The Joke", foi publicado em 1967 e ofereceu um retrato contundente do regime comunista da Checoslováquia e do partido governante do qual ele ainda era membro.

Ele finalmente abandonou as esperanças de que o partido pudesse ser reformado em uma direção democrática e mudou-se para a França. Quatro anos depois, ele perdeu sua cidadania tchecoslovaca.

Ele disse ao diário francês Le Monde em 1976 que chamar suas obras de políticas era simplificar demais e, portanto, obscurecer seu verdadeiro significado, mas seus livros frequentemente adotavam um tom político.

"O Livro do Riso e do Esquecimento" (1979) foi uma história escrita em sete partes que mostrou o poder dos regimes totalitários de apagar partes da história e criar um passado alternativo - obra que o New York Times chamou de "genial" em sua crítica .

Seu livro mais conhecido, "A Insustentável Leveza do Ser" (1984), enfocou a Primavera de Praga e seu fim turbulento com os tchecos desesperados com as garras do totalitarismo se retirando para vidas privadas obscuras ou emigrando para o Ocidente.

Foi transformado em filme estrelado por Daniel Day-Lewis e Juliette Binoche, e dirigido por Philip Kaufman em 1988, ganhando duas indicações ao Oscar.

Certa vez, Kundera disse a um entrevistador que se considerava francês, e não um emigrado. Ele escreveu romances posteriores em francês.

O Le Monde o chamou de "defensor incansável do romance" ao relatar sua morte.

"Sem dúvida o mais europeu dos escritores, ele personificou os contrastes sutis do nosso mundo", disse a prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Após a Revolução de Veludo de 1989, que derrubou pacificamente o regime comunista da Tchecoslováquia e inaugurou a democracia pró-Ocidente, Kundera raramente fazia visitas públicas a sua casa, mas visitava discretamente amigos e familiares.

Ele recuperou a cidadania tcheca em 2019. (com Reuters)