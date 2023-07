Desde que nasceu, Beto Lee foi embalado pela mente criativa da mãe, Rita Lee, e do pai, Roberto de Carvalho. Ele foi testemunha da criação de hits que moldaram – e mudaram – o pop/ rock brasileiro. Beto cresceu, apareceu e acabou se tornando parte da banda de Rita. Agora, o músico passeia por sucessos da Rainha do Rock com seu novo show “Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee in concert”, todo dedicado a Rita, com um repertório contagiante da big mamma roqueira.



A celebração contará, ainda, com convidados superespeciais: Fernanda Abreu, interpretando vários sucessos da Rita Lee, e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos regida pelo Maestro Adriano Machado.



“Saúde”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “On The Rocks”, “Mania de Você” e “Banho de Espuma” estão no set list do show, que conta com outros hits da enorme lista de sucessos de Rita Lee. O único grande obstáculo que Beto teve foi o de escolher apenas alguns entre tantos clássicos.



Mais do que simplesmente cantar e tocar Rita, Beto Lee tem Rita e Rock no sangue. E, mais do que ninguém, tem know how e muito background para que o rock da Rita role nos palcos novamente.



Aposentada dos shows desde a apoteótica apresentação do aniversário de São Paulo em 2013, a roqueira maior conquistou uma nova geração de fãs desde então. Sedentos por um show com tantas canções que marcaram e marcarão a vida de tanta gente. A proposta de Beto é justamente essa: não é um tributo. É uma celebração. É um show. Um showzaço!



Trazendo Lee Marcucci no baixo, ex-Tutti-Frutti, que acompanhou Rita Lee & Roberto de Carvalho em diversos espetáculos, a banda tem também Beto Lee (voz e guitarra), Debora Reis (vocais), Danilo Santana (teclado), Edu Salvitti (bateria) e Rogerio Salmeron (guitarra), todos artistas que já passaram pela escola Rita Lee e participaram durante anos de shows da Rainha do Rock.



“É com enorme prazer que eu irei celebrar a vida e obra da minha mãe. Uma tarefa nada fácil, afinal são décadas de muita história e de muita música! Mas sinto que tudo tem a hora certa para acontecer. E estou pronto para encarar esse projeto como ele merece, afinal, essas músicas sempre serão parte de mim também, da minha educação como músico e, claro, como pessoa! Pois é, são dezenas de hits, desde os anos 60 até o encontro dela com meu pai, Roberto de Carvalho. Além dos três filhos, eles pariram sucessos que embalaram (e embalam) gerações. Será maravilhoso poder tocar todos os maiores sucessos deles, com prazer, orgulho e respeito”, declara Beto Lee.



Bênção de Mãe: “Estava eu lá, na doce vidinha no mato cercada de bichos e plantas, quando meu filho Beto telefona pedindo minha bênção para montar um show com hits dos meus 50 anos de estrada musical. Pensando bem, ninguém teria melhor background para tal projeto, uma vez que ele tocou comigo por treze anos e sabe como ninguém como era conviver com seus pais dentro e fora do palco. Além de pilotar a guitarra com maestria e conhecer todos os arranjos originais. Na mesma hora, lembrei do Beto com seus cinco anos se desvencilhando dos seguranças e invadindo o palco do Maracanãzinho com sua guitarrinha de plástico fazendo a coreografia 'duck walk' de Chuck Berry. Deusbençoe, Beto”, disse Rita Lee.



Beto Lee começou a tocar guitarra aos 10 anos e aos 15 montou sua primeira banda. Como convidado, tocou durante mais de 10 anos com Rita Lee e participou dos shows do Barão Vermelho, Capital Inicial, Andreas Kisser, Cachorro Grande, Jota Quest, Liminha, Velhas Virgens, Magazine, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Roberto Carlos. Atualmente, é integrante fixo dos Titãs



SERVIÇO: Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee - In Concert / Data: 8 de julho (sábado)

Horário: às 21h30 / A casa abre 1h30 antes / Qualistage/Barra.