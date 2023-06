Santa Tereza, reduto cultural do Rio, é palco de mais uma edição do Circuito Oriente

Visto a efervescência da cena cultural local, produtores e idealizadores passaram a realizar experiências singulares na zona central do Rio de Janeiro. E o bairro escolhido é Santa Tereza, onde tradicionalmente vivem muitos artistas, intelectuais e acadêmicos.

Na região, em meio a escadarias, ladeiras e vielas tortuosas, além dos famosos e elegantes casarões, o Circuito Oriente promove exposições de arte contemporânea, com aberturas simultâneas, curadorias notáveis e rodas de conversa. O Circuito é um itinerário criado por espaços independentes.

Desde a primeira versão, permanece no circuito o Estudio Dezenove, espaço tradicional do bairro. Em 2019, em uma nova versão, o Circuito Oriente cresceu e passou a agregar outros espaços seguindo com o mesmo propósito de movimentar em rede as exposições na região.

No sábado (24), mais uma edição promete criar conexões entre seis espaços simultâneos: Estudio Dezenove, Casa Amarela, Bibliothecha, Labproa, Portão Vermelho e Galeria Modernista. O intinerário começa a partir das 14h e termina às 22h. No fim do período das exibições, o visitante concorre a prêmios a serem sorteados.

O projeto é coordenado por Julio Castro, artista visual e professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com trajetória de exposições no Brasil e no exterior, em parceria com a Ana Prado, artista visual, arquiteta e doutora em estudos sobre arte e cidade. Júlio também dirige o Estúdio Dezenove

A programação completa está no guia-passaporte:

Estudio Dezenove

UMA GEOGRAFIA IMPROVÁVEL

Anna Bella Geiger na Vitrine Efêmera

Ao comemorar os 25 anos de existência do projeto Vitrine Efêmera, o Estudio Dezenove traz a artista Anna Bella Geiger, considerada uma pioneira da arte brasileira. Anna Bella apresentará uma instalação que envolve vídeo e um “macio”, pintura objeto em forma oval cuja origem está em suas vídeoinstalações.

Data: 24 de junho das 18 às 21h

Local: Travessa do Oriente, 16A

Casa Amarela

EM CARNE E OSSO

Barbara Caspary, Beth Botti, Daniela Sant’Mor, Diego Raposo, Iza Trinas, Katia dos Santos, Luiz Leitão, Osmar Domingos, Romeu Silveira e Viola Pineider.

A mostra, de curadoria de Fabiana Eboli Santos, apresenta o resultado do trabalho do semestre de 10 artistas. Estudantes na Oficina Espaço Tempo da EAV Parque Lage, orientados por Fabiana, lançaram-se na atividade manual de tecer, costurar, construir, articular e modelar, e desenvolveram processos escultóricos surpreendentes, em conexão com a ideia da arte contemporânea de que a matéria da arte pode ser tudo que vive e respira.

Fabiana é artista visual, mestra em Linguagens Visuais. Ela também participa de mostras coletivas, oferece oficinas, escreve, é curadora de exposições e organiza livros de Arte.

Data: 24 de junho das 14 às 19h

Local: Rua Hermenegildo de Barros, 163

Bibliotheca

AMOR E NAUFRÁGIOS (ATO II DA SAGRADA FAMÍLIA DA RUA)

Hagamaia

A Bibliotheca traz o segundo ato da trilogia Sagrada Família da Rua. A rica e esnobe Santa Teresa da virada do século 19 para 20 encontra a marginal e boêmia Lapa em uma história de amor possível na união dos impossíveis. Hagamaia apresenta duas outras de suas personas, Papi Zé e Collette, em Cabaret Bibliothèque, um mergulho nas águas profundas e inseguras do amor e do desejo.

Data: 24 de junho das 18 às 22h

Local: Rua do Oriente 414

Labproa

DEPOSITU

Anna Frieiro, Ellen Mucci, Esdras Gonçalves, Juliana Gosne, Luiza Serrano, Manoel Oliveira, Risko, Vicente Baltar e Vitória Valente.

DEPOSITU é uma exposição coletiva de estudantes da disciplina Escultura 4, do Curso de Artes Visuais -Escultura, da EBA/UFRJ. O Laboratório de Processos Artísticos, LABPROA, coordenado por Beatriz Pimenta, com apoio da FAPERJ, incentiva os seus integrantes a desenvolverem trabalhos que dialoguem com a arquitetura e a história de um apartamento, situado no bairro de Santa Teresa.

Data: 24 de junho das 16 às 21h

Local: Rua Monte Alegre 252/s101

Portão Vermelho

COLETIVA – 3ª edição

Diana Akokán, Eric Collette, Fernando Mendonça, Fiuza, Leonardo Gouvea, Lina Zaldo, Marcelo Valls, Maria Pitu, Pedro Mandarino, Raimundo Rodriguez, Ricardo Pereira, Timbuca e Vinicius Pastor.

O Portão Vermelho participa pela terceira vez do Circuito Oriente, além da reexibição da 10ª edição de Salve São Jorge 23, com uma bandeira coletiva de 85 dos artistas. E conta também com as instalações festivas de Omarcca, Pedro OS e Julio Ferreira Sekiguchi e as performances de Anna Marcia Mixo e Andreina Tamanini.

Data: 24 de junho das 14 às 20h

Local; Almirante Alexandrino 5913

Galeria Modernistas

TERRAS DE PRETO

Nelson Crisóstomo

Exposição individual do artista, cuja produção ocorre em meios tais como: pintura, arte têxtil e performance. Em TERRAS DE PRETO, metáfora de um doloroso processo que diz respeito a todos os Continentes, Nelson traz na sua bacia de nascimento todo o prazer e a dor originais, o desamparo do ser que precisa, e é eternamente marcado pelo outro. Sua pesquisa gira em torno de buscas territoriais onde faz uso de fatos históricos a partir de onde seu corpo ocupa, pensando para isso o passado, o presente e o futuro.

Data: 24 de junho das 17 às 21h – às 18h performance NÃO!

Local: Rua Paschoal Carlos Magno 39