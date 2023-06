Parque Lage terá comemoração do Dia do Meio Ambiente, nessa segunda, com concerto gratuito

O Dia do Meio Ambiente terá uma comemoração especial na próxima segunda-feira (5), às 15h: um concerto, com entrada franca, no Parque Lage, que com seus 520 mil m² e cercado de verde, é um oásis natural localizado no Jardim Botânico. Para celebrar a data, o público vai assistir à apresentação da Banda Sinfônica Juvenil Fluminense que, com 44 integrantes tocando instrumentos diversos como flauta, oboé, clarineta, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, violoncelo e contrabaixo acústico, vai executar clássicos como “Corta- Jaca” (Chiquinha Gonzaga), “Carinhoso” (Pixinguinha), “Não quero dinheiro” (Tim Maia), entre outros, incluindo repertório internacional.

O concerto, sob a batuta do maestro Vinícius Louzada, acontecerá em frente ao casarão do Parque Lage. O espaço é Patrimônio Cultural, Ambiental e Paisagístico da cidade do Rio de Janeiro, e faz parte do Parque Nacional da Tijuca. A apresentação da Banda Sinfônica Juvenil Fluminense e a celebração ao Dia do Meio Ambiente em um local tão apropriado têm como objetivo mostrar a importância da data e reforçar a mensagem de conscientização da necessidade de preservação de espaços ambientais tão majestosos.

Este Concerto de Celebração ao Dia do Meio Ambiente tem

REPERTÓRIO

Dobrado Ouro negro - Joaquim Antônio Naegele

Arabesque - Samuel Hazo

Radetzky March - Johann Strauss

The great locomotive Chase - Robert W. Smith

The typewriter - Leroy Anderson

Bossa Famous – Arranjo: Marcos Goulart

Corta- Jaca - Chiquinha Gonzaga / arranjo Bew reinier van der wal (Grupo de clarinetas)

Carinhoso - Pixinguinha/ Arranjo: Duda

Não quero dinheiro - Tim Maia | Arranjo: Vinícius Louzada

SERVIÇO: Concerto de Celebração ao Dia do Meio Ambiente / Dia 5/6/2023, às 15h / Com a Banda Sinfônica Juvenil Fluminense / Maestro - Vinícius Louzada / Local - Parque Lage - Rua Jardim Botânico 414 – Jardim Botânico / Classificação Livre / Entrada gratuita. / Patrocínio da NTS, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e do Parque Lage.