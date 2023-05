Rumo aos EUA, Som Doce da Grota faz concertos com convidados em Niterói

Na reta final da campanha de arrecadação para custear a viagem até Boston (EUA), onde participarão como convidados do Early Music Festival, maior festival de música antiga dos Estados Unidos, os instrumentistas do Som Doce da Grota fazem duas apresentações nesta semana em Niterói, ambas com convidados especiais.

Na próxima sexta-feira (19), o concerto acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, às 19h. Já no domingo (21), o espetáculo será no Theatro Municipal de Niterói, no Centro, às 18h.

Nos dois espetáculos, o Som Doce irá apresentar uma parte do repertório escolhido para a apresentação marcada para o dia 11 de junho no New England Conservatory of Music, durante o festival nos EUA. Tanto na Sala Nelson, quanto no Theatro Municipal, o grupo também interpretará obras consagradas da música brasileira adaptadas especialmente para o conjunto de flautas da Grota, com participações especiais do Conjunto de Música Antiga da UFF, da Orquestra da Grota e do grupo de percussão TaTiTum.

O Som Doce é um grupo de instrumentistas especializados em flauta doce formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), sob a coordenação da professora Lenora Mendes, uma das fundadoras do projeto de inclusão social pela música que completa 28 anos em 2023. Ao todo, o ECG oferece aulas gratuitas a cerca de mil estudantes oriundos de comunidades carentes em 13 núcleos distribuídos pelas cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.

“O convite para participarmos do festival em Boston é o reconhecimento da excelência do trabalho realizado pelo Espaço Cultural da Grota nesses 28 anos. Será uma grande oportunidade para jovens músicos de comunidades carentes e um exemplo para todos os demais, que acreditam no projeto”, afirma Lenora Mendes.

Para custear as passagens, a emissão dos vistos e a alimentação nos Estados Unidos, o Espaço Cultural da Grota realiza uma campanha de arrecadação desde março deste ano. Para mais informações sobre como colaborar, basta acessar o site do ECG ou a página oficial do projeto no Instagram @orquestradagrota.

Os ingressos para as apresentações na Sala Nelson Pereira dos Santos e no Theatro Municipal estão a venda por meio do site Sympla.

Serviço: O Som Doce da Grota Convida / Dia: 19 de maio / Hora: 19h / Local: Sala Nelson Pereira dos Santos (Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos - Niterói) / Ingressos: R 5 (compras pelo site Sympla) / Dia: 21 de maio / Hora: 18h / Local: Teatro Municipal de Niterói (Rua 15 de Novembro, 35 - Centro) / Ingressos: R 30 (meia entrada a R 15) - Compras na bilheteria ou pelo site Sympla.