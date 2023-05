Rita Lee, rainha do rock nacional, morre aos 75 anos, em SP

Morreu, nesta segunda-feira (9), uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira: Rita Lee. Conhecida como rainha do rock brasileiro, homenagem que considerava "cafona", Rita faleceu em São Paulo, aos 75 anos, devido a complicações provocadas pelo câncer de pulmão descoberto em 2021. A artista vinha fazendo tratamentos contra a doença.

A informação foi confirmada pelos familiares da cantora, por meio das redes sociais dela: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

Rita Lee escreveu sobre sua morte, bem ao seu estilo:

"Quando morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Fãs, esses sinceros, empunharão meus discos e entoarão ‘Ovelha Negra’, as TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória. Nas redes virtuais, alguns dirão: ‘Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk’."



O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nessa quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Ainda segundo o comunicado, o corpo de Rita Lee será cremado, como era o seu desejo, em uma cerimônia privada. "Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos".

Luta contra o câncer

Em fevereiro, ela chegou a dar entrada no hospital com estado de saúde 'extremamente delicado', segundo informações. A família divulgou um comunicado e pediu privacidade.

No ano passado, a família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão da doença. "A cura da minha mãe me emocionou pra car.... A melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'. That's Rita", escreveu o filho Beto Lee.

Nos últimos anos, ela viveu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela deixa três filhos: Roberto, João e Antônio.