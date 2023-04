'Firebrand', de Karim Ainouz, está na disputa da Palma de Ouro, em Cannes

A 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que ocorre entre 16 e 27 de maio, anunciou nesta quinta-feira (13) os filmes que disputarão a Palma de Ouro, principal premiação do evento. O Brasil tem um filme na disputa principal, com "Firebrand", de Karim Ainouz.

Entre os 19 selecionados, estão três obras italianas: "Il sol dell'Avvenire", de Nanni Moretti, "La Chimera", de Alice Rohrwacher, e "Rapito", de Marco Bellocchio.



"A Itália é um grande país do cinema, que ultrapassa e supera as crises", disse o CEO do Festival de Cannes, Therry Frémaux, durante a coletiva de imprensa pós-anúncio.





Os indicados



"Club Zero", de Jessica Hausner;

"The Zone of Interest", de Jonathan Glazer;

"Fallen Leaves", de Aki Kaurismaki;

"Les Filles D'Olfa", de Kaouther Ben Hania;

"Asteroid City", de Wes Anderson;

"Anatomie d'Une Chute", de Justine Triet;

"Monster", de Kore-Eda Hirokazu;

"Il Sol dell'Avvenire", de Nanni Moretti;

"L'Été Dernier", de Catherine Breillat;

"Kuru Otlar Ustune", de Nuri Bilge;

"La Chimera", de Alice Rohrwacher;

"La Passion de Dodin Bouffant", de Tran Anh Hun;

"Rapito", de Marco Bellocchio;

"May December", de Todd Haynes;

"Jeunesse", de Wang Bing;

"The Old Oak", de Ken Loach;

"Banel e Adama", de Ramata-Toulaye Sy;

"Perfect Days", de Wim Wenders;

"Firebrand", de Karim Ainouz.



O Brasil ainda está com uma obra na mostra Um Certain Regard, com "A Flor do Buriti", do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora. Já o diretor brasileiro Kléber Mendonça Filho exibirá "Retratos Fantasmas" em uma sessão especial do evento. (com Ansa).