Exposição de Evandro Teixeira arrebata no Instituto Moreira Salles de SP

Vi neste final de semana a exposição de Evandro Teixeira no IMS de São Paulo. Simplesmente arrebatadora e emocionante. De um valor documental e artístico para toda América Latina. Evandro é um fotógrafo e um repórter de alto nível. Suas fotos sobre o enterro do poeta Pablo Neruda em Santiago, em setembro de 1973, em pleno desenrolar do golpe que acabou com a democracia e levou Allende ao suicídio, cercado no Palácio La Moneda, arrebatam pela contundência e exposição do drama em preto e branco.

Trabalhei com Evandro no Jornal do Brasil nos anos 60. Com ele e com o repórter Paulo César de Araújo, o querido PC, que o acompanhou nesta cobertura histórica. Os dois testemunharam a dor e a reação do povo chileno à usurpação do poder e à perda do grande poeta. Entregaram um trabalho de grande qualidade. O baiano Evandro foi o único fotógrafo presente nos preparativos do enterro, no hospital, ao lado da viúva Matilde. E o JB, então num momento glorioso, trabalhou a cobertura com grande dignidade e senso histórico, enfrentando a ditadura militar. Aos dois jornalistas nosso respeito por sua coragem.

Recomendo a exposição por ser um grande momento do jornalismo. O cenário da exposição se completa com fotos de Evandro sobre manifestações populares nas ruas do Rio de Janeiro, nos momentos que antecederam o golpe de 1964. Ela acaba de ser indicada pela Art Review como uma das exposições em todo o mundo, que devem ser vistas neste mês de abril de 2023.

Jovem preso no Estádio Nacional sendo identificado e fotografado por militares, Santiago, Chile, 22/09/1973 (Foto: Foto: Evandro Teixeira / Acervo IMS)

Exército nas ruas, Santiago, Chile, entre 21 e 30/09/1973 (Foto: Foto: Evandro Teixeira / Acervo IMS)

Soldado com presos ao fundo, Estádio Nacional, Santiago, Chile, 24/9/1973 (Foto: Foto: Evandro Teixeira / Acervo IMS)

Detalhe de Passeata dos Cem Mil, Cinelândia, Rio de Janeiro, 1968 (Foto: Foto: Evandro Teixeira / Acervo do Jornal do Brasil ([email protected]))