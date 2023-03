Música no Assyrio inicia o mês de abril com o Quarteto Ventura

O Música no Assyrio traz, no próximo domingo (2), o novo Quarteto Ventura, às 11h, com preços bem populares. O Salão Assyrio é um dos locais mais tradicionais do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, palco de tantas histórias e encontros. A cada 15 dias, há sempre uma atração musical diferente. Em março, no retorno do projeto, o grupo Os Pequenos Mozart se apresentou com lotação esgotada. Quem quiser assistir ao Quarteto Ventura, as vendas já estão abertas, através do link no site do Theatro (theatromunicipal.rj.gov.br) ou na bilheteria, presencialmente.

Recém-formado por músicos renomados das principais Orquestras do Rio de Janeiro, dentre elas, Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Orquestra Sinfônica Nacional, o Quarteto Ventura é formado pelas violinistas Andréa Moniz e Camila Bastos, o violista Carlos Tavares e a violoncelista Lylian Moniz. Neste concerto, o Quarteto contará com a participação especial do violista Daniel Albuquerque. Com o intuito de formar plateias de música de concerto e camerística, o Quarteto Ventura quer disseminar a música brasileira e destacar grandes compositores como o carioca Heitor Villa-Lobos. No concerto do dia 2, o quarteto tocará peças também de Tchaikovsky, Mozart e Beethoven.



Serviço: Música no Assyrio – Quarteto Ventura / Data: 2 de abril (domingo) / Horário: 11h / Local: Theatro / Municipal do Rio de Janeiro - Centro / Entrada pelo Boulevard da Treze de Maio / Preços populares: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia – entrada) / na bilheteria do Theatro / Classificação: Livre / Duração: 1h30 com intervalo de 15 minutos.