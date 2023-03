‘O retorno traz uma aflição saborosa’, diz Selton Mello sobre ‘Auto da Compadecida 2’

Mais de 20 anos depois do sucesso de “O Auto da Compadecida”, adaptação para as telas da peça teatral de Ariano Suassuna, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele se preparam para reviver Chicó e João Grilo no longa-metragem “O Auto da compadecida 2”.

A comédia dramática segue os dois amigos que vivem de golpes enganando o povo do vilarejo onde moram.

Da mesma forma que o primeiro, o novo filme tem a direção de Guel Arraes, mas desta vez em conjunto com Flávia Lacerda.

“É uma honra fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre”, declara Flávia.

Para Guel Arraes, parece que os personagens sempre quiseram voltar, desde o lançamento do primeiro filme.

“Então pedimos ‘licença a Ariano’ (Suassuna) para dar continuidade à história dessa grande amizade”, diz o diretor.

Os atores também celebram essa volta.

Em declaração ao JORNAL DO BRASIL, Selton Mello disse que “o retorno traz uma aflição saborosa”: “É uma mistura boa que a gente tem aqui agora. ‘O Auto’ me faz lembrar do movimento Armorial, fundado por Ariano Suassuna, que era a mistura do popular com o refinado. Acho que esta é a beleza que o filme tem”, destacou o ator.

A estreia do “Auto da compadecida 2” está prevista para 2024.