Camerata Otávia Paes Selles faz concerto de estreia em Niterói

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, será palco, no próximo sábado (25), do espetáculo de estreia da Camerata Otávia Paes Selles, grupo musical composto por 23 mulheres, todas instrumentistas formadas pelo Espaço Cultural da Grota. O nome do conjunto é uma homenagem à professora responsável pelo nascimento do projeto de inclusão social pela música que completa 28 anos em 2023.

Em seu concerto de estreia, a Camerata será regida por Priscila Bonfim, pianista e maestrina assistente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além da homenagem a Dona Otávia, o espetáculo também celebra o Mês da Mulher, cujo Dia Internacional é comemorado em 8 de março.

A regente Priscila Bonfim (Foto: Karem Almond - Divulgação)

O repertório do concerto é formado apenas por obras compostas por mulheres, entre elas, Elaine Fine, Florence Price e Chiquinha Gonzaga, além de arranjos assinados por Kely Pinheiro e Vanessa Rodrigues.

A ideia da criação do grupo em homenagem a Dona Otávia é antiga, e se fortaleceu a partir da realização de um concerto da Orquestra da Grota no ano passado, também em celebração ao Mês da Mulher, com regência da violoncelista Raquel Terra, no Teatro Municipal de Niterói. Na ocasião, Raquel fez sua estreia como regente e foi a responsável pela pesquisa e seleção de um repertório com obras compostas ou arranjadas por mulheres.

“A ideia da criação de um grupo da Grota formado só por mulheres surgiu a partir de conversas com o Márcio Selles, filho de Dona Otávia e fundador da Orquestra da Grota. A partir daí, foi plantada a semente que, agora, irá germinar”, afirma Raquel.

A regente Priscila Bonfim foi a primeira mulher a reger óperas da temporada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e também traz no currículo atuações à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e Academia de Ópera do Theatro São Pedro. Ela também foi uma das maestrinas selecionadas para participar da 4ª Residência do Linda and Mitch Hart Institute para Mulheres Regentes, do Dallas Opera Hall, no Texas (EUA).

“Foi com muita honra e alegria que recebi o convite para reger o concerto de estreia da Camerata Otávia Paes Selles. Fico feliz pelo surgimento de mais um grupo musical em Niterói, principalmente com essa característica, de ser formado exclusivamente por mulheres. É uma bela e justa homenagem a Dona Otávia, que exalta o seu trabalho e também dos seus sucessores, que, de forma brilhante, têm conduzido as atividades do Espaço Cultural da Grota por 28 anos, formando profissionais de alto nível e multiplicando a inclusão social por meio da música”, diz Priscila Bonfim.

A apresentação de estreia da Camerata Otávia Paes Selles, no próximo sábado, começa às 20 horas. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos, Niterói. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos por meio do site www.sympla.com.br.

Serviço: Camerata Otávia Paes Selles - Concerto de estreia / Dia: Sábado, 25 de março de 2023

Hora: 20 horas / Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos - Niterói / Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) / Vendas pelo site.