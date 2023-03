Padre Reginaldo Manzotti lança o livro no Rio

Considerado fenômeno digital com mais de meio bilhão de views no Youtube, o Padre Reginaldo Manzotti chega ao Rio de Janeiro para lançar o livro “Nunca foi segredo - A sabedoria de milênios em 60 ensinamentos”, seu vigésimo sexto título, pela Editora Petra. O sacerdote estará na cidade de Nova Iguaçu neste domingo, dia 19, às 10h30, no Shopping Nova Iguaçu, para o lançamento exclusivo do seu novo título e um encontro com os leitores.

Na obra "Nunca foi Segredo", Manzotti revela que o verdadeiro manual da felicidade, da realização plena em todos os setores da vida está - e sempre esteve - ao alcance das mãos. Diferente de todas os outros títulos, segundo ele, este é um livro para todos consultarem sempre que necessitarem de um conselho certeiro para alguma situação da vida.

“Peguei a sabedoria da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Provérbios, os 60 melhores ensinamentos de milênios onde Deus se manifestou. É um livro muito prático, um dos mais fáceis e populares que lancei”, confidencia Padre Reginaldo.

Quem adquirir o exemplar, vendido apenas nas livrarias Saraiva do Shopping Nova Iguaçu, Norte Shopping e Plaza Shopping Niterói (Loja 1), ganhará um convite para participar do ‘Momento de Espiritualidade', que será realizado pelo sacerdote com seus leitores sobre os capítulos da obra.

Também considerado um fenômeno editorial, o escritor best-seller tem mais de 25 obras publicadas, com destaque para os livros “Batalha Espiritual”, considerado o livro do ano em 2017 e que figurou entre as primeiras posições de vendas, “Combate Espiritual”, de 2018 e “O Poder Oculto”, em 2019. Seu mais recente título, “O poder da Cura", lançado em 2022, ocupou o primeiro lugar por diversas semanas na lista dos mais vendidos.

Mais Informações: Lançamento do livro Nunca foi Segredo e Momento de Espiritualidade com o padre Reginaldo Manzotti / Shopping Nova Iguaçu / Dia 19/3, às 10h30 / Para participar do evento do Momento de Espiritualidade, é preciso adquirir o livro em uma das livrarias Saraiva do Rio de Janeiro. A obra vem com um convite exclusivo. / Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Loja 4025 - Piso 4 | Bairro Imperial, Nova Iguaçu.