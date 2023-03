Momix volta ao Brasil com turnê comemorativa

No próximo fim de semana, o grupo americano Momix apresentará o espetáculo ‘Viva Momix’, sábado e domingo (18 e 19), no Qualistage (Barra). No sábado, a apresentação será às 21h. Já no domingo, serão duas sessões: matinê, às 15h, e outra, às 20h. Os espetáculos trazem as marcas registradas do grupo, que mescla técnicas circenses com jogos de luzes, criando uma atmosfera surrealista, sempre conectada ao corpo humano. Dessa forma, o Momix vem encantando os espectadores há várias décadas.



Esta volta ao Brasil do prestigiado grupo de dança, criado pelo coreógrafo americano Moses Pendleton há mais de 40 anos, é especial, porque estava programada para acontecer em 2019, mas teve de ser cancelada por conta da pandemia. O Momix passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, depois de cinco anos sem vir ao país. Esta turnê é comemorativa. Imperdível!



Por isso, o espetáculo ‘Viva Momix’ é um mix dos melhores momentos da companhia nas últimas quatro décadas, uma espécie de celebração do sucesso e da importância do grupo para a dança mundial. O programa junta dois atos que misturam vinhetas de novas obras com favoritos vindos dos shows ‘Botanica’ (2009), ‘Alchemia’ (2014), ‘Remix’ (2011), ‘Opus Cactus’ (2001) e ‘Lunar Sea’ (2005). O show, que dura duas horas, com intervalo, é indicado para pessoas de todas as idades, sem nenhuma restrição.



Conhecida internacionalmente por sua criatividade e capacidade de misturar efeitos visuais únicos e também pelo vigor atlético de seus artistas-bailarinos - que se confundem como ilusionistas, tamanho impacto que imprimem nos espectadores -, o Momix é reconhecido como um dos responsáveis pela renovação da dança contemporânea. O diretor artístico, Moses Pendleton, combina dança atlética, música, figurinos e adereços criativos numa verdadeira experiência multimídia, buscando, assim, desafiar a gravidade.



“Estou muito feliz por trazer o Momix de volta para o Brasil. Quando você entra em contato com o Momix, tem que deixar de lado tudo o que já sabe sobre dança, e aprender a treinar o olhar. São muitas surpresas neste espetáculo. Falamos uma linguagem visual e tenho certeza que o público brasileiro vai se encantar”, disse Moses.