Filme multiverso inusitado 'Tudo em todo lugar...' domina o Oscar

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" ganhou o cobiçado troféu de Melhor Filme no Oscar neste domingo, quando Hollywood abraçou uma história fora do comum sobre uma família sino-americana resolvendo seus problemas em múltiplas dimensões.

O filme conquistou sete prêmios no total, incluindo três dos quatro Oscars de atuação para as estrelas Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Yeoh interpretou o papel principal de uma dona de lavanderia estressada que descobre que tem superpoderes em universos alternativos.

"Para todos os meninos e meninas que se parecem comigo assistindo esta noite, este é um farol de esperança e possibilidades", disse a atriz malaia de 60 anos no palco. "E senhoras, não deixe ninguém dizer que você já passou do seu auge."

"Everything Everywhere", nome original, foi um vencedor improvável como um filme que se afastou da narrativa tradicional para contar uma história sobre uma família em desacordo. A aventura do kung fu estava cheia de esquisitices, como pessoas com cachorros-quentes no lugar dos dedos e um chef com um guaxinim sob o chapéu. Olhos arregalados de plástico e um bagel gigante também desempenharam papéis importantes.

Quan, uma estrela infantil que desistiu de atuar por duas décadas, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por sua interpretação do marido descontente de Yeoh em uma família lutando com uma auditoria fiscal que ameaça seus negócios.

Um choroso Quan, que nasceu no Vietnã, beijou sua estatueta de ouro do Oscar enquanto a segurava no palco diante dos maiores nomes do show business.

"Minha jornada começou em um barco", disse Quan. "Passei um ano em um campo de refugiados. De alguma forma acabei aqui no maior palco de Hollywood."

Quando menino, Quan estrelou o filme "Indiana Jones" de 1984 e "Os Goonies" em 1985. O ator de 51 anos disse que parou de atuar por anos porque viu poucas oportunidades para atores asiáticos na tela grande.

"Dizem que histórias como essa só acontecem no cinema", acrescentou. "Não acredito que está acontecendo comigo. Este é o sonho americano."

Curtis, que construiu uma carreira em filmes de terror como "Halloween", ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por interpretar uma deselegante agente fiscal chamada Deirdre Beaubeirdre.

Curtis, de 64 anos, olhou para cima e se dirigiu a seus falecidos pais, os indicados ao Oscar Tony Curtis e Janet Leigh. "Acabei de ganhar um Oscar", disse ela em meio às lágrimas.

O astro de "A baleia", Brendan Fraser, conhecido por papéis nos anos 1990 como "A múmia" e "O homem da Califórnia", ganhou o prêmio de melhor ator por interpretar um homem severamente obeso tentando se reconectar com sua filha.

Um remake alemão do épico da Primeira Guerra Mundial "Nada de novo no front" foi eleito o melhor filme internacional. O filme, que foi transmitido pela Netflix (NFLX.O), retrata os horrores da guerra de trincheiras através dos olhos de um jovem inicialmente ansioso para se juntar à luta. Ele ganhou quatro Oscars, o segundo maior depois de "Everything Everywhere".

O diretor Edward Berger agradeceu à jovem estrela do filme, Felix Kammerer, que se juntou a ele no palco.

"Este foi o seu primeiro filme e você nos carregou nos ombros como se não fosse nada", disse Berger.

"Navalny", sobre o envenenamento que quase matou Alexei Navalny, o líder da oposição mais proeminente da Rússia, e sua detenção desde seu retorno a Moscou em 2021, ganhou o Oscar de melhor documentário.

"Alexei, estou sonhando com o dia em que você será livre e nosso país será livre", disse sua esposa, Yulia Navalnaya, no palco. "Fique forte meu amor."

"Naatu Naatu", uma canção do filme indiano "RRR" que criou uma sensação de dança viral, foi homenageada como melhor canção original.

O estúdio independente A24, que lançou "Everything Everywhere" e "A baleia", conquistou nove prêmios, mais do que qualquer outro estúdio.

'EQUIPE DE RESPOSTA A CRISES'



Uma equipe de resposta a crises estava à disposição em caso de uma reviravolta inesperada. O grupo foi formado depois que Will Smith deu um tapa em Chris Rock no palco no ano passado, manchando a cerimônia de maior prestígio da indústria cinematográfica.

No início do show, duas aeronaves militares americanas sobrevoaram o teatro do Oscar, e o apresentador Jimmy Kimmel pousou no palco de paraquedas, em uma homenagem ao indicado ao prêmio de melhor filme "Top Gun: Maverick".

O comediante Kimmel brincou em seu monólogo de abertura sobre a reação do público ao ataque de Smith no ano passado.

"Se algo imprevisível ou violento acontecer na cerimônia, apenas faça o que você fez no ano passado - nada", disse ele à multidão de celebridades de primeira linha. "Talvez dê um abraço no agressor."

"Pinóquio", de Guillermo del Toro, foi eleito o melhor filme de animação.

A 95ª cerimônia do Oscar foi transmitida ao vivo pela rede ABC da Walt Disney Co (DIS.N) . A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas esperava superar o tapa e encenar um show chamativo e aumentar a queda na audiência da TV.

Antes da premiação, os indicados vestidos com vestidos e smokings de grife exibiam seus filmes em um tapete champanhe no lugar do tradicional vermelho.

Os vencedores são votados pelos cerca de 10.000 atores, produtores, diretores e artesãos de cinema que compõem a academia de cinema.