Itália celebra escolha de Lucchesi para Biblioteca Nacional

A Embaixada da Itália em Brasília comemorou na tarde dessa terça-feira (3) a nomeação do poeta e romancista ítalo-brasileiro Marco Lucchesi como presidente da Biblioteca Nacional.

Em nota, a sede diplomática parabenizou "calorosamente o prof. Marco Lucchesi por sua nomeação como presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), considerada pela Unesco uma das maiores bibliotecas do mundo e a maior da América Latina".

"Natural do Rio de Janeiro, literato e acadêmico de renome internacional, o mais jovem presidente da Academia Brasileira de Letras, Lucchesi representou, ao longo dos anos, um dos maiores intérpretes dos profundos vínculos culturais que unem a Itália e a Europa ao Brasil", acrescenta o texto.

De acordo com a Embaixada italiana, o substituto do bolsonarista Luiz Carlos Ramiro Junior "foi curador da exposição 'Dante 700 anos: os olhos de Beatriz', apresentada em outubro de 2021 no Congresso Nacional, em Brasília, e inaugurada pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, junto com o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello".

Além disso, o nomeado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva "é também autor do livro que acompanhou a exposição, o qual contém a mais completa bibliografia dos estudos sobre Dante publicados em língua portuguesa no Brasil".

"Marco Lucchesi me lembra Roberto Benigni, dois gênios toscanos que compartilham uma paixão comovente por Dante. A conferência de Lucchesi na Sala Nervi da Embaixada, em outubro de 2021, foi memorável, movendo-se, graças a Dante, nas diversas religiões do mundo e na mais pura poesia", declarou Azzarello.

Para o diplomata italiano, "Marco é motivo de profundo orgulho para a Itália". "Estamos entusiasmados com sua nomeação pela nova ministra da Cultura, Margareth Menezes, a quem devemos reconhecer a formidável qualidade da escolha". (com agência Ansa)