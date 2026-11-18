A apresentação antecipa faixas do álbum "Origens" e reúne clássicos, inéditas e parcerias especiais no Rio

Publicado em 18/11/2026 às 14:38

Flavia Bittencourt sobe ao palco do Manouche, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 18, para uma apresentação especial que contará com a participação de Geraldo Azevedo. O encontro marca uma noite dedicada a diferentes gerações e sonoridades da música brasileira, com repertório que combina novidades, clássicos e composições autorais.

Entre os destaques do show está a faixa inédita “Dói Dói”, composta por Geraldo Azevedo e Abel Silva, que também integra o novo álbum da artista maranhense, “Origens”. A parceria reforça a relação entre os dois músicos e adiciona um momento especial ao espetáculo no Rio.

Repertório mistura inéditas e clássicos

O roteiro da apresentação inclui músicas do novo disco e canções que ajudam a contar a trajetória musical de Flavia. Entre elas estão “Covered Saints”, de Carlinhos Brown, já lançada como single, e “Estrela Miúda”, de João do Vale e Luiz Vieira, com participação de Ayrton Montarroyos. A cantora também interpreta “Vazio”, autoral que conquistou o 1º lugar no Festival de Sanremo, em 2023.

O show ainda traz releituras como “Canário do Reino”, de Carvalho e Zapatta, gravada por Tim Maia e Trio Nordestino em 1972, e “Porque Brigamos”, versão de Rossini Pinto para “I Am... I Said”, sucesso de Neil Diamond eternizado na voz de Diana. A seleção amplia o diálogo entre diferentes estilos, do soul ao baião, passando pela música romântica e pelo repertório brega brasileiro.

Encontro com a música nordestina

A participação de Geraldo Azevedo deve render um momento de forte conexão artística no palco. Os dois interpretam canções como “Caravana” e “Terra à Vista”, além de clássicos como “Feira de Mangaio”, de Sivuca e Glorinha Gadelha, e “Frevo Mulher”, de Zé Ramalho. O repertório reforça a presença da música nordestina como eixo central da apresentação.

Mais do que um show, a noite no Manouche oferece ao público uma prévia do álbum “Origens”, que aprofunda as referências de Flavia Bittencourt e marca uma nova etapa de sua carreira. Com encontros, influências e diversidade sonora, a artista celebra a riqueza da música brasileira em um espetáculo que conecta passado, presente e novas criações.

Serviço

Show: “Origens” — Flavia Bittencourt

Participação especial: Geraldo Azevedo

Data: 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 20h30 | abertura da casa: 19h30

Local: Manouche — Rua Jardim Botânico, nº 983, subsolo da Casa Camolese, Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Ingressos