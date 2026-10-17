Tem show de samba nas ruas de Conservatória, nesse domingo

Velha Guarda da Portela, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Juliana Maia estão entre as atrações confirmadas

Publicado em 17/10/2026 às 17:02

Alterado em 17/10/2026 às 17:02

Para impulsionar o turismo cultural e fortalecer a arte na região, a cidade de Conservatória, no Sul do estado do Rio, sediará nesse domingo (18) um "Carnaval antigo", com shows de samba gratuitos.

Confetes, serpentinas e o melhor do samba raiz vão tomar conta das ruas da cidade. Do Teatro Sonora sairá o Bloco da Carmen e o Samba da Carmen, comandados pela cantora e diretora do teatro Juliana Maia.

A grande atração do dia fica por conta dos shows gratuitos de ícones da música brasileira. A partir das 11h, o coreto da Praça da Matriz recebe a lendária Velha Guarda da Portela — patrimônio cultural do samba carioca — e o renomado cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do famoso Trem do Samba.

A iniciativa atrai visitantes de diversas regiões, dinamizando a economia local e valorizando a vocação histórica do distrito como a "Capital da Seresta e do Samba".

O evento faz parte do Festival Teatro Sonora 15 anos, realizado com o patrocínio da Petrobras. “O samba e o bloco têm essa força de reunir as pessoas, ocupar a rua e manter vivas manifestações que fazem parte da nossa cultura. É muito simbólico fazer isso ao lado de mulheres que constroem essa história local, como o grupo Pé de Moça, e receber nomes consagrados da música nacional como a Velha Guarda da Portela e Marquinhos de Oswaldo Cruz. Essa união fortalece a cultura, impulsiona o turismo e consolida o compromisso do Teatro Sonora com o desenvolvimento da nossa região”, destaca Juliana Maia.